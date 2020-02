Ligue 1 : suivez Reims-Nice sur France Bleu Azur

Après la victoire face à Lyon dimanche, les joueurs de l'OGC Nice doivent confirmer sur la pelouse de Reims, ce mercredi soir lors de la 23e journée de Ligue 1. En clair, les aiglons doivent faire ce qu'ils n'ont plus réussi à faire depuis le 1er septembre : gagner loin de l'Allianz Riviera.

Ganago et le gym avaient pris le meilleur sur Reims au match aller.

Nice, France

Cette équipe de l'OGC Nice est capable du pire comme du meilleur, mais peine bien souvent à enchaîner lorsqu'elle décroche un bon résultat. Incapable de s'imposer à l'extérieur depuis le 1er septembre à Rennes, la formation niçoise se déplace ce mecredi soir à Reims pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

Quelques jours après le succès face à Lyon, les aiglons ont l'occasion de s'offrir un second succès de rang, ce qu'ils n'ont plus réussi à faire depuis le mois d'août. Septième de Ligue 1, la formation rémoise réalise une saison surprenante même si elle n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matchs de Ligue 1.

Reims - Nice, 23e journée de Ligue 1, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Maxime Bacquié et Vivien Seiller.