Ligue 1 : suivez Rennes - Nice sur France Bleu Azur

Rennes, France

Après la défaite frustrante face à l'OM mercredi soir, le Gym veut se relancer en Bretagne ce dimanche après-midi. Mais privé de Dante, Hérelle et Sarr, Patrick Vieira va devoir inventer une nouvelle défense pour résister au Stade Rennais, seule équipe à avoir remporté ses trois premiers matchs cette saison. L'OGC Nice est invaincu depuis huit matchs face aux Bretons en Ligue 1 (5 victoires et 3 nuls) et avait ramené un match nul (0-0) la saison passée qui laissait les aiglons dans la course à l'Europe mi-avril.

Ounas et Nsoki présents, Dolberg absent

Pour pallier les absences derrière, Patrick Vieira a emmené sa dernière recrue Stanley Nsoki, arrivé vendredi à Nice, un seul entraînement dans les jambes, et déjà dans le groupe. L'Algérien Adam Ounas est également présent. En revanche Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice sont trop justes pour effectuer leurs grands débuts sous le maillot rouge et noir.

Rennes - Nice coup d'envoi à 15h au Roazhon Park. Avant-match à vivre en direct sur France Bleu Azur dès 14h45 avec Julien Bouguerra et Maxime Bacquié.