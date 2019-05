Ligue 1 : suivez Saint-Etienne - Nice sur France Bleu Azur

Dernier déplacement de la saison ce soir pour l'OGC Nice sur la pelouse de Geoffroy-Guichard à 21h. Si les niçois se rendent à Saint-Etienne sans véritable enjeu, les Verts jouent encore la course à l'Europe lors de cette 37ème journée. Pour l'OGC Nice il sera surtout question de records.

Nice, France

Sortis de la course à l'Europe, les Niçois gardent tout de même en vue quelques objectifs en cette fin de saison. Des records à éviter comme celui de la pire attaque de l'histoire du club ou un challenge de points entre Patrick Vieira et ses hommes pour essayer de faire aussi bien que les saisons précédentes... et gagner quelques jours de vacances.

Les Aiglons espèrent surtout retrouver le goût de la victoire après deux matches nuls consécutifs (1-1) contre le FC Nantes et le PSG. Ce soir, ils devront faire sans Dante et Christopher Hérelle suspendus.

Saint-Etienne espère l'Europe

De son côté, l'AS Saint-Etienne (4ème) peut encore croire à l'Europe. A la Ligue des Champions, malgré les 4 points de retard sur l'OL (3ème), mais surtout à l'Europa League avec les 4 points d'avance sur Montpellier (5ème) à conserver. Ce samedi, les Verts seront privés de Wahbi Khazri, Rémy Cabella et Mathieu Debuchy pour cause de suspension.

AS Saint-Etienne - Nice, 37e journée de Ligue 1, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Maxime Bacquié à partir de 20h45. Coup d'envoi à 21h.