Ligue 1 : suivez Stade Brestois - OGC Nice avec France Bleu

Brest, France

Il y aura la réception de Bordeaux, mercredi en coupe de la Ligue, puis un déplacement à Montpellier. Mais pour ce qui est du championnat, le Stade Brestois - 14e de Ligue 1 - dispute le dernier match à domicile de sa très belle année 2019 avec la réception de Nice - 13e.

Brest est au complet. Du jamais vu depuis la victoire sur Reims lors de la 3e journée. Brestois le plus décisif, Yoann Court revient après avoir raté les quatre derniers matchs, en raison d'une douleur au genou puis d'une élongation à la cuisse.

Touchés lors de la dernière journée à Lille, Castelletto et Diallo sont aussi opérationnels.

D'où cette question : comment Brest compte-t'il attaquer ? Court, dont le jeu intègre une forte intensité, manque de rythme et devrait débuter sur le banc. Charbonnier et Cardonna, incontournables, devraient débuter. Moins polyvalent et moins régulier, Grandsir n'est pas convoqué.

Côté Niçois, trois des quatre défenseurs sont absents. La latéral Atal a été opéré du ménisque, Pelmard et Hérelle sont absents de longue date.

