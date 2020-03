Ligue 1 - Superbe victoire au bout du suspense du FC Metz face à Nîmes (2-1)

L'affiche était alléchante, tant les deux équipes avaient besoin de points ce samedi soir. La 28ème journée de Ligue 1 aura finalement basculé en faveur du FC Metz qui chipent les 3 points à un Nîmes Olympique bien malheureux. Deuxième victoire (2-1) en deux matches contre des concurrents du bas de tableau. Et dans les couloirs de Saint-Symphorien, l'on commence à chuchoter le mot "maintien" sans pour autant s'enflammer, même si l'opération est magistrale. Une rencontre à revivre sur notre site.

Une copie très agréable

Ce match à 6 points, ou match de la peur (appelez-le comme vous voulez) portait pourtant très mal son nom. Alors que ce genre d'affiche délivre souvent une prestation fermée, marquée par deux équipes effrayées par le spectre de la défaite, cette rencontre entre Metz et Nîmes n'avait rien de tout ça. Et tout aurait pu très mal commencer pour les Grenats qui amortissent d'entrée 3 tentatives des visiteurs. Mais au final, les Crocodiles ont trop ouvert les vannes et sur la première tentative messine, Opa Nguette est le premier à faire trembler les filets de la tête (7ème minute).

Le 1er but d'Opa Nguette avec les commentaires de Thomas Jeangeorge. Copier

Le reste de la première période restera de très bonne facture sans pour autant que les Nîmois ne reviennent à la marque. Les joueurs de Vincent Hognon retrouvent les vestiaires avec le sourire en menant au score.

Que de suspense

Mais le début du second acte sera l'exact jumeau de l'entame du premier. A la grosse différence près que cette fois-ci, les Crocodiles ne vont pas se louper et vont enfin trouver la faille par l'intermédiaire de Lucas Deaux, qui profite d'une grosse largesse défensive des Grenats (49ème minute).

L'égalisation nîmoise obtenue par Lucas Deaux. Copier

L'intensité de la partie se calme alors sensiblement et l'on commence à imaginer un scénario où ces deux concurrents au maintien se disent au revoir en partageant les points. C'était sans compter sur la vigilance de John Boye, qui récupère magnifiquement le corner de Farid Boulaya, le meilleur grenat ce samedi, pour redonner l'avantage aux siens en toute fin de match (82ème minute). "On avait à cœur d'enchaîner après Amiens. Dans l'ensemble, on a fait un bon match", confie le milieu Vincent Pajot.

Le but de la victoire de John Boye. Copier

Sous les yeux de Manuel Cabit, toujours en rééducation, les Messins vont réaliser la belle opération de cette 28ème journée. "On respire encore, donc on en profite", lâchera avec le sourire le défenseur Dylan Bronn. Désormais, les Nîmois, barragistes, sont repoussés à 7 longueurs et Amiens, 1er relégable, pointe à 11 points du FC Metz. L'opération comptable devra se poursuivre la semaine prochaine contre Toulouse, qui n'a plus gagné depuis 18 matches en championnat.

A noter qu'au cours de ce match, le FC Metz a franchi une barre mythique. La réalisation de John Boye en seconde période est le 3 000ème but du club grenat de son histoire en Ligue 1. On en espère beaucoup d'autres !