Ligue 1 : sur les traces de Amadou Mbengue, le nouveau couteau suisse du FC Metz

Latéral droit, puis milieu de terrain récupérateur et enfin défenseur central ! Contre le Stade Rennais, ce dimanche (0-3), Amadou Salif Mbengue a joué à trois postes différents. Une polyvalence étonnante, pour ce Sénégalais de 20 ans, dont le premier match en Ligue 1, remonte seulement au 3 octobre dernier, lors de la défaite des Grenats à Angers (3-2).

Amadou Mbengue, s'entraîne depuis plusieurs semaines avec les professionnels du FC Metz. Il a profité de la blessure de Sikou Niakaté à Angers pour jouer son premier match en L1. Contre Rennes, il a profité de l'absence de plusieurs titulaires en défense, pour connaître sa première titularisation en championnat. Ses débuts dans l'élite du foot français ont été suivis avec beaucoup d'intérêt au FC Melun, son premier club en France.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

C'est en 2017, que le jeune Sénégalais débute au FC Melun. Son entraîneur de l'époque, Jonathan Brandao, se souvient des débuts du jeune Mbengue.

Il est arrivé à l'âge de 15 ans. Il vivait en foyer. Sur un conseil de l'un ami, il a fait un essai. Il est arrivé à l'entraînement sans équipement. Je lui ai prêté des chaussures et puis il a fait toute l'année avec et quand je vois où il en est et bien cela m'a fait plaisir