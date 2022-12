Ligue 1 - TFC : Aboukhlal de retour à l'entraînement et "dispo" pour le match face à l'OM

La séparation entre Zakaria Aboukhlal et le TFC aura duré moins de temps que prévu. L'attaquant marocain, star dans son pays suite au parcours du Maroc à la Coupe du Monde, est de retour à l'entraînement et "dispo" pour le match de jeudi face à l'OM.

"Après on va faire attention à la charge, explique le coach des Violets Philippe Montanier. Parce que finalement avec l'équipe nationale il ne s'est pas beaucoup entrainé, du moins pour préparer les matchs, et il n'a pas fait beaucoup de temps de jeu, il y a une interrogation sur sa capacité à avoir un temps de jeu à haute intensité, mais il est content d'être revenu et il est dispo."

Le coach éteint la polémique autour d'Aboukhlal

Le joueur, qui a marqué un but en phase de poules avec le Maroc, est également au cœur d'une polémique : un média arabophone l'accuse d'apologie du salafisme et de prosélytisme pendant le Mondial , accusations réfutées dimanche par le club dans un communiqué et par la Fédération royale marocaine de football. "Je ne suis pas au courant comme je suis pas trop sur les réseaux sociaux, et je regarde pas les médias je dirais secondaires, je n'ai pas suivi et je n'en ai pas du tout discuté avec lui. Ce ne sont pas des thèmes qui m'intéressent."-