Ligue 1 - TFC : la fin d’une belle série face à Nantes

Ce samedi soir Toulouse a retrouvé le gout de la défaite à Nantes (2-1) après une première période totalement loupée. Il peut y avoir beaucoup de regrets.

Les Toulousains ont de nouveau quitté un stade la tête basse ce samedi soir au sortir de la Beaujoire. Une scène plus vue depuis le 24 septembre dernier, date de la dernière défaite TFC. "On a cherché une série, on l’a eue, mais ce soir on n’a pas répondu présent, soufflait Andy Delort en fin de rencontre.

"Encore Nantes serait meilleur que nous, mais là on n’a pas joué "

Après les hommes de Claudio Ranieri ne sont pas troisième ce dimanche matin par hasard. Il y a de la qualité, mais aussi un côté "plus tueur " selon Alexis Blin. " On doit jamais prendre les deux buts. Ce sont deux erreurs. Le premier, c’est un ballon qui traîne dans la surface, ça ne doit jamais exister, déplorait le milieu toulousain. Puis en première période aussi, on a été ridicule, on s’est fait marcher dessus ". Sur ce point de vue, chaque acteur toulousain est relativement d’accord.

"On a été ridicule, on s’est fait marcher dessus"

"On aurait dû être puni davantage", confirmait Pascal Dupraz. Sa "soufflante" lors de la pause aura fait du bien, mais pas assez. "On s’est repris, on est revenu au score. On sentait même les Nantais pas bien, car Toulouse dominait " osait le technicien du "Téfécé". "Chacun à eu sa mi-temps " renchérit même Alexis Blin. L’ancien manceau a inscrit son premier but en Ligue 1, "ça fait longtemps que je l’attendais" souriait-il en fin de match.

Deux tirs cadrés pour le TFC ...

C’était le premier des deux tirs cadrés des Toulousains dans le match. Trop peu pour faire peur à la seconde meilleure défense du championnat avant cette 12ème journée. "C’est vrai qu’offensivement il manque quelque chose, déplorait Andy Delort. Je n’ai pas tenté un tir, et ça fait plusieurs matchs. C’est difficile pour un attaquant, surtout moi, mais bon… je n’ai pas de ballon". Et ce n’est pas faute d’avoir proposé des solutions.

"Je n’ai pas de ballon"

Bref, Toulouse voit sa série de 5 matchs toutes compétitions confondues sans défaite s’arrêter. "En plus c’est la trêve internationale. On aurait bien aimé repartir de l’avant dès la semaine prochaine" expliquait Alexis Blin. Lui et ses partenaires devront attendre la venue de la lanterne rouge, Metz, dans deux semaines au Stadium. Avant ça "il va falloir se remettre au travail" conclut Andy Delort.