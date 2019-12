Ligue 1 - TFC : le Norvégien Ruben Gabrielsen signe pour 3 ans à Toulouse

Toulouse, France

Son nom circulait depuis quelques jours autour de l'île du ramier, Ruben Gabrielsen a passé la visite médicale sans encombre ce lundi et rejoint donc le TFC pour la deuxième partie du championnat début janvier.

Un défenseur central de métier.

Ruben Gabrielsen a 27 ans. Il arrive du club norvégien Molde FK où il était engagé depuis 2014. Le défenseur en était aussi le capitaine et vient de remporter le championnat de Norvège sous ce maillot. Gabrielsen signe pour trois saisons avec le Toulouse FC.

Défenseur central de métier il peut aussi évoluer "axe droit ou axe gauche" selon le club toulousain.

La filière scandinave

Après le Danois Braithwaite, les Suèdois Durmaz et Toivonen, et le Norvégien Braaten , son compatriote Gabrielsen a pour mission de renforcer une défense particulièrement perméable, la pire de Ligue 1 cette saison. Le TFC compte aussi sur son expérience et ses 27 matches de coupe d'Europe dans les jambes. Il portera le numéro 4. Le TFC le présente comme l'un des meilleurs à ce poste dans son championnat, ayant croisé au Molde FK l'actuel entraineur de Manchester United.