Ligue 1 - TFC : les recrues Tsingaras et Birmancevic qualifiées et à disposition pour Clermont

Theocháris Tsingáras et Veljko Birmančević sont désormais en règle. Les deux recrues arrivées lors du dernier jour du mercato sont sélectionnables. On saura ce samedi soir si le coach comptent sur eux et les met dans le groupe qui s'envolera pour Clermont.