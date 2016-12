Ligue 1 - Thiago Silva prolonge le plaisir jusqu'en juin 2020 avec le PSG

L'histoire d'amour, débutée en juillet 2012 entre le PSG et son capitaine Thiago Silva, se prolonge de deux années supplémentaires. Le défenseur international brésilien a signé une prolongation de contrat de deux années. O'Monstro est désormais lié au club de la capitale jusqu'en juin 2020.

La scène n'est pas anodine. Mercredi, alors qu'il a été vivement critiquer à l'occasion de la crise au PSG, Thiago Silva marque face à Lorient (5-0). Le défenseur se retrouve ensuite à genoux entouré et félicité par l'ensemble de son effectif. En se relevant, Thiago Silva prend son maillot et il embrasse le logo du club. Le capitaine parisien a encore la côte au PSG et la signature ce jeudi de sa prolongation de contrat en est une preuve supplémentaire. Thiago Silva (182 matchs avec le PSG) est bien dans le club de la capitale et il prolonge le plaisir jusqu'en juin 2020.

"C’est un immense plaisir de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain"

Sur le site internet du club de la capitale, le capitaine parisien se dit "très fier d’être le capitaine de cette équipe qui a tout gagné en France depuis deux saisons et qui a également gagné le respect de toute l’Europe grâce à ses performances en Champions League". De son côté le président du club, Nasser Al Khelaïfi, qui a géré en personne cette prolongation avec un joueur qu'il porte en haute estime a déclaré "Il est un capitaine extraordinaire par sa science du jeu et son autorité sur le terrain". Désormais Thiago Silva va pouvoir profiter de ses vacances tranquille au Brésil, histoire de se ressourcer car il le sait, la deuxième partie de saison du PSG (3ème de L1) s'annonce capitale.