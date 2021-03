Les Strasbourgeois n'ont pas confirmé les belles dispositions affichées face à Monaco et à Lille. Ils se sont inclinés logiquement 1 à 0 ce dimanche à Rennes. Rarement dangereux, ils ont en plus offert le seul but du match à un adversaire, qui était en proie au doute.

Ligue 1 - Thierry Laurey, après la défaite de Strasbourg à Rennes (1-0) : "On a offert un but gratuitement"

Après une série de quatre matchs sans défaite en Ligue 1 et deux prestations abouties à Lille et face à Monaco, le Racing Club de Strasbourg est retombé dans ses travers de début de saison ce dimanche au Roazhon Park. Face à une équipe rennaise qui restait pourtant sur cinq défaites de rang en championnat, les Strasbourgeois n'ont guère été tranchants et surtout ils ont commis à nouveau l'une de ces bévues qui plombait régulièrement leurs rencontres en début de saison.

Caci commet l'erreur qui ne pardonne pas

Pas aidé par la passe de son capitaine Stefan Mitrović, le défenseur Anthony Caci a perdu un ballon sur une tentative de dribble à trente mètres de ses buts. La sanction a été immédiate, Martin Terrier l'ancien du Racing offrait l'ouverture du score à Benjamin Bourigeaud (25ème minute).

Le Racing n'a jamais réussi ensuite à inquiéter les Rennais, si ce n'est sur coups de pied arrêtés. Et l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey regrettait donc vivement cette grosse bévue qui a coûté la défaite aux Strasbourgeois. "On encaisse un but largement évitable, peste Thierry Laurey. On savait qu'on devait ne pas les mettre en confiance, malheureusement ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Une erreur de concentration, un très mauvais choix, une offrande pour les Rennais qui n'attendaient que ça. J'espère qu'on va comprendre une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas offrir des buts à l'adversaire aussi simplement, parce que nous, il n'y a aucun adversaire qui nous laisse marquer des buts aussi simplement".

Le Racing perd une place au classement

Brillant face au leader lillois et à l'épouvantail monégasque, le Racing n'est pas parvenu à afficher le même niveau d'engagement et de concentration face au Stade rennais.

"On aurait largement pu ramener un point, renchérit Thierry Laurey. Contre Lille et Monaco, on n'a pas offert un but gratuitement à l'adversaire. Avec 33 points, on n'est pas maintenus. Il ne s'agit pas de trembler, mais d'être sérieux. Et je trouve qu'aujourd'hui on n'a pas fait preuve de toute la rigueur voulue pour ce type de match."

Au classement de la Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg perd une place et pointe désormais à la 15ème position avec 33 points. Il affrontera l'autre Racing, celui de Lens dimanche prochain à 13 heures à la Meinau.