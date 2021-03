Ligue 1 - Thierry Laurey après la défaite face à Lens : "On a bûché pour revenir, mais ça ne nous a pas souri"

Le duel des Racing a tourné à l'avantage du mieux classé ce dimanche à la Meinau. Lens a assez logiquement battu Strasbourg (1-2), grâce à une entame de match ébouriffante. Sur un corner, les Sang et or ont rapidement ouvert le score grâce à un but de Massadio Haïdara, qui a profité d'une sortie complètement ratée du gardien Eiji Kawashima (5ème minute).

Bellegarde marque son premier but en L1

Les Lensois ont eu plusieurs opportunités de prendre le large, mais le Racing a égalisé sur sa première occasion. Le portier lensois Jean-Louis Leca a repoussé un coup franc de Frédéric Guilbert vers Adrien Thomasson, qui a remisé au second poteau pour Jeanricner Bellegarde. Le joueur formé à Lens inscrit de la tête son premier but en Ligue 1. Malheureusement, Seko Fofana redonne l'avantage aux Artésiens à 5 minutes de la pause, sur la deuxième passe décisive de l'après-midi de Jonathan Clauss.

Clauss l'Alsacien fait mal au Racing

Le défenseur lensois, originaire d'Osthoffen et formé à Strasbourg, a vécu une première de rêve en pro à la Meinau : "C'est dingue, je suis arrivé devant le stade, j'ai dit à mon meilleur ami que j'étais capable de pleurer en arrivant ici, raconte ému Jonathan Clauss. J'étais ramasseur de balle, c'était toute ma vie, c'était mon rêve depuis toujours de jouer à la Meinau. Forcément gagner avec Lens et mettre deux passes décisives, je ne pouvais pas rêver mieux comme retour ou comme débuts ici".

Déjà le septième revers de la saison à la Meinau

En seconde période, le Racing a d'abord souffert, puis eu plusieurs occasions d'égaliser, mais Ludovic Ajorque n'était pas dans un bon jour et a manqué notamment une grosse opportunité. Lors des dix dernières minutes, les Strasbourgeois ont énormément poussé, obtenu de nombreux corners, mais ont fini par s'incliner. C'est déjà leur septième défaite de la saison à domicile.

Thierry Laurey, l'entraîneur strasbourgeois, regrette l'entame de match complètement ratée de ses joueurs : "Le début de match était compliqué pour nous, le reste était plutôt cohérent, même si on n'a pas été géniaux. On a mal entamé la partie, en se mettant en difficulté naïvement. On a fait un match qui se tenait quand même. On a tiré plus que Lens, on a cadré plus que Lens, on a fait plus de centres que Lens, on a obtenu plus de corners. Il y a des chiffres qui montrent qu'on ne s'est pas tourné les pouces. On a remonté les manches, on a bûché pour revenir, malheureusement ça ne nous a pas souri".

La bataille pour le maintien de plus en plus âpre

Le Racing devra encore davantage se retrousser les manches pour assurer son maintien en Ligue 1. A huit journées de la fin, il est loin d'être acquis. "Si on égalise à la fin, il n'y a rien à dire, on est déçus, assure le milieu de terrain Dimitri Liénard. Mais, dans l'intensité et dans l'état d'esprit, on n'a pas grand chose à se reprocher. On a été au combat, au duel. Si on veut se sortir de cette saison un peu bâtarde, sans public, on ne peut s'en sortir que nous-même. Il ne faut pas douter et mettre tous les ingrédients qu'il faut se sauver et pouvoir repartir sur de bonnes bases pour la saison prochaine".

Place maintenant à la trêve internationale. Le prochain match de Ligue 1 c’est dans deux semaines à Bordeaux. Le Racing jouera un match amical vendredi à Nancy.