Ligue 1 - Thierry Laurey après le succès de Strasbourg à Nice (0-2) : "Le travail n'est pas terminé"

Le Racing Club de Strasbourg n'est pas maintenu en Ligue 1 à l'issue de cette 37ème journée, mais il a assuré l'essentiel en s'imposant à Nice (2 à 0) et en restant ainsi en dehors de la zone rouge, avant un ultime duel décisif dimanche prochain face à Lorient au stade de la Meinau.

Un scénario parfait à Nice

Le scénario a été idéal ce dimanche soir à l'Allianz Riviera avec l'ouverture du score rapide de Ludovic Ajorque, après 70 secondes de jeu à peine. Sur un centre d'Anthony Caci, Habib Diallo reprend le ballon de la tête, le gardien niçois Walter Benitez repousse la tentative du Sénagalais et Ludovic Ajorque, à l'affût, catapulte le ballon au fond des filets (0-1, 2ème minute).

16 buts pour Ajorque

Rarement inquiétés par des Niçois en manque d'inspiration, les Strasbourgeois creusent l'écart grâce à un doublé de Ludovic Ajorque, qui reprend de la tête un centre de Frédéric Guilbert (0-2, 66ème minute). L'avant-centre réunionnais devient ainsi avec 16 réalisations le quatrième buteur de Ligue 1 cette saison (à égalité avec le Monégasque Volland).

"Je suis content et satisfait du résultat, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Ce qui nous importe, dans la situation où on était, c'est de prendre des points. Après on ne va pas monter aux arbres, parce qu'on voit que la situation dans le bas du classement est très serrée. Le travail n'est donc pas terminé. On est très satisfaits de la performance, on n'a pas pris de but, les garçons étaient concentrés et il y avait une belle efficacité offensive, ce qui nous permet de prendre les trois points. Grâce à ce résultat, on garde notre destin entre nos mains ou entre nos pieds, comme vous voudrez."

Le Racing assuré du maintien en cas de victoire ou de nul face à Lorient

Ce succès aurait pu permettre au Racing de décrocher son maintien dès ce dimanche, mais les autres mal-classés se sont aussi révoltés (victoires de Bordeaux, Lorient et Nantes, mais défaite de Nîmes et match nul de Brest). À l'issue de cette avant-dernière journée de Ligue 1, les Strasbourgeois pointent donc à la 15ème place avec 41 points.

Ils sont assurés de ne pas descendre directement en Ligue 2 (un sort réservé à Dijon et à Nîmes), mais ils peuvent encore terminer 18èmes et disputer les barrages face à une équipe de Ligue 2.

Le Racing jouera son avenir face à Lorient dimanche prochain le 23 mai au stade de la Meinau. Il sera maintenu en cas de succès ou de match nul face aux Merlus. En cas de défaite, il peut échapper à la 18ème place, si dans le même temps Brest perd face au PSG ou Nantes s'incline contre Montpellier.

