Ligue 1 - Thierry Laurey avant le derby Strasbourg - Metz : "Sans public, c'est beaucoup moins marrant"

Grégory Walter n’a manqué aucun match du Racing pendant 17 ans, ce qui fait la bagatelle de 733 rencontres de suite. Cette série irréelle s’est arrêtée début novembre, lors du premier match à huis clos du club strasbourgeois le premier novembre à Reims.

Alors regarder le derby contre Metz dans son canapé devant la télé, ça n’a absolument pas la même saveur qu’au stade : "C'est toujours un match très animé en tribunes avec une envie particulière. Ces ambiances, ces moments d'adrénaline, d'euphorie collective me manquent. Si je suis accroc au Racing, c'est pour cette Meinau pleine, ces matchs qui marquent des générations. Et là suivre mon équipe sur mon canapé, c'est pas ma passion".

Le président du Kop Ciel et Blanc Daniel de Almeida vivra ce derby un peu différemment à la maison : "Quand on est au stade, on est focus sur le match et l'ambiance dans la tribune, donc on se concentre sur rien d'autre. Quand vous êtes à la maison devant la télé, vous pianotez aussi un peu sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des gens qui disent loin des yeux, loin du coeur, mais non, non, la passion reste intacte".

Les supporters du Racing avaient prévu de mettre un coup de pression aux joueurs en cas de défaite à Nantes. Comme les Strasbourgeois se sont largement imposés dimanche dernier à la Beaujoire, ils n'envisagent pas d'action particulière. Leurs homologues messins (des membres du groupe Génération Grenat) ont eux accroché une banderole au camp d'entraînement du club, avec ce message « Sans remords et sans vergogne, dévorez la cigogne ».

Plus de succès en L1 à la Meinau depuis 2006

La dernière victoire strasbourgeoise à la Meinau en Ligue 1 contre le FC Metz remonte à janvier 2006 (les Strasbourgeois avaient gagné au stade Saint-Symphorien en octobre 2007). Et depuis le retour du Racing dans l'élite en 2017, il n'est jamais parvenu à vaincre son voisin lorrain (deux nuls et deux défaites). Alors les supporters strasbourgeois attendent avec impatience de renouer avec la victoire dans ce derby.

Thierry Laurey comprend cette attente, même s'il déplore que le duel ait lieu en l’absence de public. "Sans le public, c'est beaucoup moins marrant quand même, regrette l’entraîneur du Racing. Un derby, ça déborde sur quelque chose de folklorique. C'est une querelle de clochers un peu. Et en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a plus d'Alsacien dans l'effectif strasbourgeois et je ne sais pas s'il y a beaucoup de Lorrains à Metz. Donc un derby quand tu n'as plus suffisamment de personnes du cru, c'est un peu plus délicat de cerner ce que ça peut représenter pour les gens. Plus qu'un derby, pour moi c'est le prochain match et il faut absolument l'emporter".

Un rapproché à trois points de Metz ?

A la faveur de leur victoire à Nantes, les Strasbourgeois sont sortis de la zone de relégation. Ils sont 17èmes de Ligue 1 avec 10 points, mais ils comptent toujours six points de retard sur leur voisin lorrain. Le FC Metz, 13ème, a bien débuté son championnat, mais connaît un coup de mou avec une série de quatre matchs sans victoire.

Diallo va-t-il jouer un vilain tour à son ancien club ?

L’attaquant du Racing Habib Diallo retrouvera ce dimanche après-midi ses anciens partenaires messins. Il est arrivé en Alsace à la fin du mercato début octobre, alors qu'il rêvait d'Angleterre. Le Sénégalais a vite effacé sa déception, en inscrivant déjà quatre buts en sept matchs de Ligue 1.

Si Habib Diallo n'a pas eu le droit de s'exprimer devant la presse, son coéquipier Kevin Zohi l'a fait pour lui : "Il s'est très vite intégré. Dans sa tête, il est Strasbourgeois, ça se voit sur le terrain. Il apporte son efficacité et c'est un gars hyper tranquille, cool dans le vestiaire. Il s'est vite accommodé à l'effectif, c'est une super personne".

L'entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti aurait préféré conserver Habib Diallo dans son effectif (le club messin s'en est séparé pour renflouer ses caisses), mais il ne s'étonne pas de son adaptation rapide en Alsace : "Je ne suis pas surpris, il a énormément évolué. Je rappelle que quand il est arrivé chez nous, personne n'en voulait, sourit le Corse. Tout le monde a oublié ça. Il était en situation d'échec, il a été prêté deux ans. Il a franchi un cap, deux caps, trois caps chez nous et puis il est parti. Je suis très content pour lui, parce que c'est un vrai gars bien".

Diallo - Ajorque, une complémentarité à améliorer

Le plus cher transfert de l'histoire du Racing, à la personnalité réservée, peut encore apporter plus selon Thierry Laurey. "C'est un attaquant très présent dans la surface, on voit qu'il sent de suite où le ballon va arriver, décrypte l'entraîneur strasbourgeois. Il a des qualités athlétiques exceptionnelles, un jeu de tête formidable. Mais on veut le marier avec Ludovic Ajorque et on sent qu'on n'a pas encore optimisé au maximum ce qu'on veut faire".

Habib Diallo a marqué lors du dernier derby entre le Racing et Metz (1-1) à la Meinau en août 2019, mais il portait alors encore le maillot messin.

Le deuxième Racing Metz à huis clos de l'histoire, à vivre sur France Bleu Alsace

Racing Metz, le derby alsaco-lorrain de Ligue 1 est à vivre dès 14h30 ce dimanche sur France Bleu Alsace. Coup d’envoi à 15 heures.

Ce n’est pas le premier derby entre le Racing et Metz qui se joue à huis clos à la Meinau. En avril 2001, les Strasbourgeois s’étaient inclinés 1 à 0. C’était un match à rejouer, la rencontre avait été arrêtée en décembre 2000. L’arbitre assistante Nelly Viennot avait été blessée par un pétard jeté depuis les tribunes.