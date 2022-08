Thijs Dallinga : "J'étais en contact avec le TFC avant même la montée en Ligue 1"

Thijs Dallinga, buteur lors de la première journée de Ligue 1 face à Nice, doit cette année être le buteur providentiel du TFC. Arrivée de l'Excelsior Rotterdam où il a terminé meilleur buteur de la D2 néerlandaise l'an passé, il se livre sur ses premiers pas dans la ville rose.

Qu'as-tu pensé de ta première en Ligue 1 ?

Cela aurait été encore mieux si on avait gagné le match mais personnellement, c'était un bon début. Marquer mon premier but à la maison, c'est un bon début. Pour un buteur, c'est un important de marquer le plus vite possible avec son nouveau club. J'espère que d'autres arriveront.

Tu as marqué plus de 30 buts l'an dernier, ça met la pression ?

Je ne le ressens pas comme ça. Je suis venu ici pour me développer, devenir un joueur meilleur. Je veux voir ce que sera mon prochain niveau.

Il y a d'autres Néerlandais dans l'équipe, ça aide ?

C'est beaucoup plus simple. C'est toujours dur de trouver sa place à l'étranger donc ça a beaucoup aidé. Avec Stijn et Branco mais aussi Brecht qui parle néerlandais. Cela aide beaucoup pour se sentir comme à la maison.

Qu'est-ce qu'ils t'ont dit du club ?

J'ai eu des contacts avec Stijn avant d'arriver. Il m'a dit que c'était un club sympa, que ce serait facile de m'intégrer. Tout le monde est humble ici. Je me sens très bien ici. On vit ici avec ma petite amie depuis plusieurs semaines.

Pourquoi avoir choisi Toulouse ?

J'ai envie de progresser. C'est l'étape parfaite pour moi pour situer mon niveau. Je dois m'améliorer dans les duels, être plus fort. C'est le point que je dois améliorer et aussi faire plus le lien avec le milieu de terrain.

Tu te fixes des objectifs ?

Je n'aime pas me fixer d'objectif. Je ne l'ai pas fait l'an dernier à Rotterdam. Le principal objectif ici, c'est déjà de se maintenir. Je ne sais pas combien de buts je marquerais mais je veux prendre du plaisir et être le meilleur possible.

Tu as été surpris que le TFC s'intéresse à toi ?

On a eu des contacts très tôt, avant même de savoir si le club allait monter en Ligue 1. C'était une surprise, je n'avais pas forcément pensé à Toulouse. J'ai eu un très bon feeling, j'ai commencé à les suivre, et quand ils ont été promus je m'y suis encore plus intéressé. L'an dernier, j'avais fait pareil avec l'Excelsior. J'avais signé très tôt. Je marche au feeling. Je voulais être dans mon nouveau club au plus vite.

Tu as des joueurs qui t'inspirent ?

Zlatan Ibrahimovic. J'adore le voir jouer. Et maintenant Haaland et Lewandoski parce que ce sont les deux meilleurs actuellement.