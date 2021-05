Ligue 1 : titre, podium, barrages, les enjeux de la dernière journée de la saison

La folle saison 2020-2021 de Ligue 1 prend fin dimanche soir au terme d'un sprint final haletant. Lille n'a plus qu'un seul point d'avance sur Paris et tout peut arriver. La bataille fait rage pour les places qualificatives à l'Europe. En bas de classement, cinq clubs peuvent terminer barragiste.

Rarement saison de Ligue 1 n'aura été excitante et indécise que celle qui s'achève dimanche soir. Le suspense est à son comble et à tous les étages. Lille, à 90 minutes du titre, peut encore tout perdre et se faire coiffer sur le poteau par Paris. Monaco et Lyon sont à couteaux tirés pour grimper définitivement sur le podium et s'assurer une place en Ligue des Champions.

La bataille fait également rage pour les places qualificatives en Ligue Europa et Europa Conference, la nouvelle compétition européenne. En bas de classement, cinq équipes peuvent terminer à la 18e place, synonyme de barrages pour éviter la relégation. France Bleu fait le point sur les différents scénarios de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

La bataille pour le titre

D'habitude, à cette époque de l'année, nous connaissions déjà depuis quelques temps le nom du champion de France. Cette saison 2020-2021 en a décidé autrement puisque Lille, toujours leader avec 80 points, n'a pas su concrétiser son avance lors de la 37e et avant-dernière journée. Son match nul face à Saint-Etienne (0-0) a permis au Paris Saint-Germain de rester dans la course et d'y croire jusqu'au bout, après avoir remporté sa 14e Coupe de France mercredi soir.

Les Dogues n'ont plus qu'un point d'avance sur le PSG (79 points, large vainqueur face à Reims 4-0) et doivent donc faire aussi bien que les Parisiens pour remporter le titre. Une victoire contre Angers, ou un nul si Paris fait de même ou perd, et le Losc pourra fêter le quatrième titre de son histoire. Mais Monaco (3e avec 77 points) est toujours en embuscade et pourrait venir doubler tout le monde sur la ligne d'arrivée. L'hypothèse reste tout de même peu probable puisque pour ce faire, il faudrait que Lille et Paris perdent, et que les Monégasques l'emportent contre Lens avec une très large victoire, étant donnée la différence de buts défavorable.

Qui montera sur le podium ?

Si l'on reste sur l'hypothèse la plus probable de Lille champion, Paris second, qui pour la troisième place ? Monaco et Lyon (4e, 76 points) se livrent une bataille à distance avec à la clé le podium et la qualification assurée pour la Ligue des Champions. Les hommes de Rudi Garcia n'ont pas toutes les clés en main puisqu'en plus d'avoir l'obligation de battre Nice lors de la dernière journée, ils doivent également espérer un faux-pas de Monaco. Autre scénario, un nul contre Nice et une défaite de l'ASM, serait profitable à Lyon pour occuper la troisième place, en raison du goal average.

Si les choses tournaient mal pour l'OL, il s'agirait de la deuxième saison d'affilée sans podium pour les Gones, ce qui n'était plus arrivé depuis 1998.

La course à l'Europe

Encore un cran plus bas, les regards seront tournés sur la course à la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa. Sauf catastrophe, elle est d'ores et déjà promise à Marseille (59 points), grâce à sa victoire contre Angers (3-2) lors de la 37e journée. Mais Lens (56 points) est à l'affût et pourrait réussir un gros coup s'il l'emporte contre Monaco. A condition que la victoire soit large (goal average) et que l'OM perde contre Metz. Si ce scénario devait arriver, les Marseillais auraient pour lot de consolation une place qualificative en Ligue Europa Conference, la C4, nouvelle Coupe d'Europe de l'UEFA.

A la septième place avec 55 points, Rennes peut aussi espérer se qualifier en C4. Les Bretons doivent alors faire un meilleur résultat que Lens.

Cinq clubs à la lutte pour éviter les barrages

Suspense à tous les étages puisque le bas de tableau est en proie à une lutte sans merci. Cinq clubs, à partir de la 14e place, peuvent craindre de terminer à la 18e place, synonyme de barrages contre un club de Ligue 2 pour éviter la relégation. Bordeaux (14e, 42 pts), Strasbourg (15e, 41 pts), Brest (16e, 41 pts), Lorient (17e, 41 pts) et Nantes (18e, 40 pts) sont concernés.

Dans une moindre mesure, Reims (13e, 42 points) est aussi menacé, mais uniquement d'un point de vue théorique. Les Rémois sont protégés par la confrontation entre Strasbourg (15e) et Lorient (17e). Si l'un des deux gagne, Reims restera devant le vaincu. En cas de match nul entre les deux équipes, il faudrait les Rémois perdent par douze buts d'écart, et que Brest et Nantes gagnent leur match.

Justement, les Canaris, qui possèdent le meilleur goal average parmi tous ses concurrents directs et occupent actuellement cette 18e place, doivent viser la victoire absolument contre Montpellier. Un simple nul suffira à Strasbourg et Bordeaux pour se maintenir en Ligue 1. Pour Lorient et Brest, cela s'annonce plus difficile. Les Merlus qui ont la moins bonne différence de buts cette saison, doivent éviter le match nul absolument contre Strasbourg. Les Brestois, eux, ne pouvaient espérer pire adversaire pour cette dernière journée puisqu'ils affrontent le PSG.