Ligue 1 : Toma Basic se montre (encore) et ce n'est pas bon signe pour les Girondins de Bordeaux

Les Girondins ont concédé un troisième match nul et vierge (0-0) de suite à domicile. Le meilleur joueur du match a encore été Toma Basic. Le jeune croate a une nouvelle fois surnagé notamment en attaque où décidément les Bordelais n'y arrivent pas. Ils ont tout simplement la pire attaque de Ligue 1 ex-æquo avec Metz, Dijon et Strasbourg avec seulement trois petits buts inscrits en cinq matchs.

Toma Basic malgré sa position de milieu de terrain a été le joueur qui a le plus tiré (six fois) et le plus dribblé (trois fois) alors que pourtant, il y avait une ribambelle d'attaquant sur le terrain : Kalu, De Préville, Maja, Oudin, Hwang... C'est dire la faiblesse de l'attaque des Girondins pour le moment.

Cette situation n'est vraiment pas bon signe. Pourquoi ? Parce que Toma Basic, le meilleur joueur du club depuis le début de la saison, pourrait quitter la Gironde dans cette dernière semaine du mercato. Il est très suivi et lui aimerait trouver un nouveau challenge à l'étranger.

Jean-Louis Gasset, son entraîneur, sait très bien qu'il ne pourra pas le retenir en cas d'offre importante. Pourtant, il aimerait garder Toma Basic, un joueur pas encore fini comme il dit et qui pourrait selon lui devenir l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Avant d'ajouter qu'il laisserait un grand vide en cas de départ. Les supporters bordelais et Jean-Louis Gasset peuvent donc aller brûler un cierge en ce début de semaine pour espérer le voir rester.