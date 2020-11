Ligue 1 : Toma Basic, une sélection en forme de récompense pour le milieu de terrain des Girondins

Toma Basic a vécu ce mercredi sa première sélection avec la Croatie. Une sélection en forme de récompense. C'est même un rêve qui est devenu réalité pour le jeune milieu de terrain de 23 ans de Girondins. Il l'attendait avec impatience et encore plus après son très bon début de saison avec Bordeaux.

Il est entré en jeu à la 60e minute d'un Turquie - Croatie très spectaculaire qui s'est terminé sur le score de trois partout. Rien de spécial à signaler lors de cette première avec les vice-champions du monde mais sûrement beaucoup de joie et de fierté pour celui qui est devenu un titulaire indiscutable des Girondins. Déjà en progrès avec Paulo Sousa, Toma Basic est le seul joueur avec Benoit Costil, le gardien, à avoir commencé les 10 matchs cette saison. Il fait parmi des meilleurs buteurs du club avec deux réalisations.

Cette sélection est aussi une forme de bonne nouvelle pour les Girondins car on le sait depuis cet été, le jeune croate est sur le départ. De nombreux clubs européens le suivent de très près. Les Italiens de Naples ont notamment fait une offre en septembre dernier. Le joueur souhaite partir à l'étranger pour franchir un nouveau palier alors que le club a besoin de vendre pour renflouer ses caisses d'ici le 30 juin prochain.

à lire aussi Ligue 1 : Loris Benito, un Suisse encore beaucoup trop neutre aux Girondins de Bordeaux

Toma Basic devrait donc quitter Bordeaux dans les prochains mois. Peut-être dès janvier mais plus sûrement en juin et forcément même avec une seule sélection, il est maintenant devenu un international. Sa valeur a forcément augmenté un peu plus depuis ce mercredi soir. Maintenant tout le monde, le joueur comme le club, espère surtout voir Toma Basic poursuivre sur sa lancée cette saison.