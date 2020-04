Ligue 1, Top 14... L'idée des matches à huis clos ne passe pas auprès des supporters

Depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron ce lundi et le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai, l'étau se resserre sur les calendriers sportifs. D'hypothétiques fins de saison en football et en rugby qui verraient des matches se jouer à huis clos. Les supporters, logiquement, n'en veulent pas, mais les clubs peuvent-ils faire autrement économiquement parlant ?

"Le football coûte que coûte est un football de honte"

Par le biais d'un communiqué, 45 groupes Ultras ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas d'une reprise prématurée du championnat et donc avec des matches à huis clos. "Le football coûte que coûte est un football de honte", disent-ils.

Parmi les signataires, les Indians Tolosa : "Le foot c'est soit il se joue avec des supporters soit il ne se joue pas. Cela ne devrait même pas être envisagé de finir la saison sans supporter. On a une Ligue et une Fédération qui ont fait du football un simple produit à vendre à la télévision. Nous on sent très bien que la voix des supporters qui vont au stade ne compte pas du tout. Les supporters qui ne vont plus pouvoir aller au stade, c'est le cadet de leur souci", regrette Alexandre Roux le président des Indians.

"Il vaut mieux repartir à zéro"

Même son de cloche du côté des supporters de rugby. Le Top 14 pourrait se terminer avec une finale le 18 juillet avec une adaptation de la fin de saison. Huguette Loncan, présidente de l'association de supporters du Stade Toulousain Le Rouge et Noir n'y est pas favorable : _"_Il vaut mieux repartir à zéro et finir la Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'on va aller faire des matches de Top 14 à huis clos ? Cela ne rapportera rien. Je ne vois pas l'intérêt. Un match avec personne dans le stade ? Jamais."

Foot et Rugby pas égaux face au huis clos

Les supporters n'aiment pas le huis clos, c'est logique. Cette solution, si elle est adoptée, aurait beaucoup plus d'importance côté football dans l'impact économique. "Je comprends les supporters mais aussi les clubs qui voudraient finir la saison. Plus de la moitié des recettes d'un club de Ligue 1 provient des droits télés. Cela permet de se donner de l'air au niveau de leur trésorerie qui est un peu tendue en ce moment", explique Christophe Lepetit économiste au Centre de Droit et d'Economie du Sport de Limoges (CDES).

Pour le Top 14 en revanche, l'inquiétude est énorme. Avec ou sans huis clos. Les clubs de rugby fonctionnent avec 40% de recettes grâce aux partenariats et 13% les jours de match. La DNACG a ciblé neuf clubs sur 14 qui pourraient être en danger. Le Top 14 c'est 97 millions d'euros de droits télé par an contre plus de 600 pour la Ligue 1. "Il faut imaginer des solutions collectives, je ne vois pas d'autre solution. En parallèle, il faut une négociation entre partenaires sociaux. L'Union des clubs professionnels et le syndicat Provale pour voir si on peut trouver des mécanismes pour alléger la pression salariale qui se fait. Sous peine d'avoir des effets très compliqués à gérer et pourquoi pas des disparitions de clubs qui seraient dramatiques", ajoute Christophe Lepetit.