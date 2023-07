Ligue 1 : toujours aucune victoire en matchs amicaux pour Toulouse, défait par Norwich City (0-2)

Après la défaite concédée contre Montpellier (3-1), le nul face à Andorre (0-0) et la correction infligée par le Werder de Brême (5-2), Toulouse enregistre son quatrième match de préparation sans succès, son troisième revers. Ce 26 juillet en Autriche pour un tournoi amical, le TFC a trébuché face à Norwich City FC (0-2), un club de deuxième division anglaise.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le premier match de la saison de Ligue 1 du TFC programmé le dimanche 13 août

Début du championnat dans moins de 20 jours

Dans un match en trois périodes, lors du premier tiers-temps, les Toulousains étaient emmenés par la recrue suisse Vincent Sierro désigné capitaine mais aussi Gabriel Suazo, Denis Genreau et Zakaria Aboukhlal. En second temps, Carles Martinez Novell a choisi une équipe 100% remaniée et moins expérimentée à part derrière avec Nicolaisen, Desler et Rouault, C'est en troisième période que le TFC a encaissé les deux buts britanniques. Certaines recrues toulousaines ont joué comme César Casseres ou Ibrahim Cissoko.

Toulouse, entraîné depuis un mois par l'Espagnol Carles Martinez Novell, l'ancien adjoint de Philippe Montanier débarqué en juin dernier , enchaine deux autres matchs de préparation : le samedi 29 juillet à Tarbes face à Osasuna, puis le dimanche 6 août au Stadium avec la réception prestigieuse de l'AS Roma.

Les Violets, vainqueurs de la Coupe de France 2023 et treizièmes de Ligue 1 la saison passée, démarrera la saison 2023-2024 par un déplacement à Nantes, étrillée lors de la finale de la Coupe de France en avril. Ce sera le dimanche 13 août à 15h. Pour le premier match à domicile, le Tef' recevra le Paris-Saint-Germain, pour l'affiche de l'année au Stadium, le dimanche 20 août.