Ligue 1 - Toulouse : 2019, année chaotique

Olivier Sadran et Jean-François Soucasse (au second plan)

Toulouse, France

Toulouse vient d'achever l'année civile par une lourde défaite à Nice (3-0). Bon dernier au terme de la phase aller avec seulement douze points pris, le TFC s'est enlisé dans la crise. L'année 2019 a été mouvementée et plombée par les résultats sportifs. Avec deux coaches à la baguette : Alain Casanova (32 matches, 6 victoires) et Antoine Kombouaré (12 matches, 2 victoires).

44 matches, 8 victoires

Le TFC ne répond plus. Et lest stats sont terribles. Il ne s'est imposé qu'à huit reprises lors des 44 matches officiels disputés en 2019. Pour 24 défaites. Toulouse a donc remporté à peine 20% de ses matches, en a perdu plus de 50%.

Sur la phase aller de cette saison en cours, Toulouse a encaissé 39 buts en Ligue 1. Il faut remonter à l'exercice 1950/1951 pour voir pire total (41). Toulouse vient également de battre son record de défaites consécutives en première division : neuf, série en cours.

Un an sans gagner à l'extérieur

Le 19 janvier, les supporters des Violets fêteront un triste anniversaire : un an sans victoire en Ligue 1. La dernière ? C'était à Nîmes, le 19 janvier 2019, donc. Et à Nice, les Toulousains ont laissé filer la dernière chance de s'éviter une année entière sans victoire, puisque le prochainement déplacement en championnat se fera le weekend du 25 janvier (à Lyon).

Moqué, le TFC

Au-delà des résultats sportifs qui plongent le TFC au bord du précipice, l'ambiance est toujours plus délétère avec les supporters. Qui préfèrent, pour certains, prendre la chose au second degré. Le TFC, risée de la planète foot ces dernières semaines et qui fait tristement l'actualité. Comme rarement.

Une colère des supporters envers les dirigeants qui dure et se durcit. Là encore, l'année 2019 a vu le Stadium se vider. Une polémique en prime au mois de mars, lorsque la place la moins chère pour TFC-PSG était à 70 euros. Résultat ? Seulement 27.000 spectateurs présents ce soir-là.

Le TFC, qui reprendra l'entraînement le 30 décembre, a 19 journées de championnat pour se remettre les idées en place et aller chercher un maintien quasi inespéré. Comme en 2004.