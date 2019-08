Ligue 1 : Toulouse arrache le nul à Brest (1-1)

Les Toulousains ont vécu une soirée compliquée pour la reprise du championnat de France de Ligue 1, ce samedi. Menés au score jusqu'en fin de match, ils ont répondu au trouble-fête brestois et arrachent le nul (1-1).

Menés au score pendant toute la rencontre, les Toulousains ont tenu tête à leur hôte brestois, ce samedi soir, et ont recollé en toute fin de match (1-1)

Toulouse, France

C'est un bilan en demi-teinte que peut tirer le TFC de cette première journée de Ligue 1, ce samedi 10 août. Les Violets ont manqué d'agressivité face au Stade Brestois et ils ont montré une fragilité inquiétante en défense, couronnée par la blessure à l'épaule du défenseur central Agustin Rogel. La nouvelle recrue uruguayenne est sortie sur civière en deuxième mi-temps. Toulouse est privé d'un deuxième défenseur, après le Japonais Gen Shoji (ischios) qui passera des examens complémentaires lundi.

Baptiste Reynet déterminant, Rogel blessé

Menés 1-0 après le but du capitaine brestois Mathias Autret (25e), les Toulousains ont fait preuve de caractère. D'abord sur le pénalty du breton Gaëtan Charbonnier (84e) sorti par le gardien toulousain Baptiste Reynet, déterminant pendant toute la rencontre. Et pour arracher le nul en toute fin de match grâce au but du nouvel attaquant grec Efthimis Koulouris (89e).

Le TFC recevra Dijon samedi prochain pour la deuxième journée de Ligue 1.

