Ligue 1 - Toulouse : Alain Casanova n'est plus l'entraîneur du TFC

Toulouse, France

Alain Casanova n'est plus l'entraîneur du TFC. Le club a officialisé la nouvelle ce jeudi matin. Toulouse, qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis cinq matches (trois défaites dont deux au Stadium et deux nuls) est 18e de Ligue 1.

Denis Zanko prend les commandes temporairement

Le derby de la Garonne aura eu raison de l'avenir d'Alain Casanova. Le coach toulousain est remercié. Toulouse n'a pris que neuf points en neuf journées de Ligue 1.

Le communiqué du club : "Le Toulouse Football Club et Alain Casanova ont décidé ce jeudi matin, d’un commun accord, de mettre un terme au contrat de ce dernier comme entraîneur du groupe professionnel. Le club remercie Alain Casanova pour son engagement et son professionnalisme durant toutes ses années passées au club. Jusqu’à nouvel ordre, l’entraînement du groupe professionnel sera assuré par Denis Zanko, actuel directeur technique du Centre de Formation."

Toulouse joue un match amical à Pau ce jeudi soir face aux Espagnols d'Eibar. Pour la prochaine journée de Ligue 1, les Violets recevront Lille.