Ligue 1 - Toulouse : Antoine Kombouaré attendu au TFC

Toulouse, France

L'ancien défenseur devrait donc entraîner un septième club français. Antoine Kombouaré doit atterrir à Toulouse ce lundi selon L'Equipe. Il va devoir relancer le TFC, actuellement 18ème de Ligue 1 après neuf journées (neuf points pris).

Mission maintien réussie à Dijon

En janvier dernier, Antoine Kombouaré s'est assis sur le banc dijonnais. Avec le DFCO, il a arraché de justesse un maintien en Ligue 1. Avant cela, l'ancien défenseur du PSG (55 ans), avait été limogé de son poste d'entraîneur de l'En Avant Guingamp après deux saisons et demi dans les Côtes-d'Armor.

La réputation du Kanak n'est plus à faire : à la fin de sa carrière de joueur en 1999, il coache la réserve du PSG, puis Strasbourg, Valenciennes, Paris, fait un passage par l'Arabie Saoudite avant de revenir en France du côté de Lens.

Un nouvel élan

Il succèderait à Alain Casanova avec pour mission de maintenir le TFC en Ligue 1. De redonner un peu de ferveur au Stadium également et conquérir un public en froid avec la direction. Toulouse n'a plus gagné depuis le 31 août et reste sur trois défaites et deux nuls en championnat.

Premier match pour le nouvel entraîneur toulousain samedi soir avec la réception du LOSC (20 heures, sur France Bleu Occitanie) ?