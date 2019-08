Ligue 1 - Toulouse : Brice Taton, dix ans après

C'était il y a presque dix ans. Le 17 septembre 2009, Brice Taton, supporter du TFC, était agressé en marge du match entre le Partizan Belgrade et Toulouse en Serbie. 12 jours après, on apprenait sa mort. Une décennie plus tard, le club et les supporters s'apprêtent à vivre une saison particulière.