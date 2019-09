Ligue 1 - Toulouse concède sa première défaite à domicile face à Angers (0-2)

Les Toulousains s'inclinent au bout d'une rencontre largement dominée par Angers, ce samedi soir, et chutent à la 14ème place de Ligue 1.

Toulouse, France

Il aura fallu attendre la 70ème minute pour voir les Toulousains inquiéter la défense du SCO, ce mercredi 25 septembre. Les hommes d'Alain Casanova ont longtemps joué repliés dans leur camp, pilonnés par les assauts angevins. Malgré un sursaut d'orgueil des Violets en fin de rencontre, Angers était le plus fort sur la pelouse du Stadium et s'impose 2-0 grâce un doublé de Rachid Alioui (88e, 90e+5). C'est la première défaite à domicile pour le TFC.

Et ce mercredi soir les statistiques ne mentent pas : 6 tirs toulousains contre 22 pour Angers (1 tir cadré contre 6), 5 corners pour le TFC contre 11 corners pour le SCO... Les Toulousains s'inclinent logiquement face à des Noir et Blanc beaucoup plus agressifs. "Une victoire qui ne se discute pas", selon le coach d'Angers Stéphane Moulin.

Gen Shoji touché à la cheville

La mauvaise nouvelle de la soirée pour le Téf c'est la sortie du Japonais Gen Shoji, touché à une cheville juste avant la mi-temps. Le défenseur central était à peine revenu dans le groupe toulousain après une blessure à un ischio-jambier cet été.

Ce samedi 28 septembre : Metz-TFC (20h), à suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.