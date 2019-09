Ligue 1 | Toulouse - Corentin Jean : "Cette blessure m'a fait grandir"

Corentin Jean, victime d'une rupture des ligaments croisés en mars dernier, devrait retrouver les terrains dans les semaines qui viennent. L'attaquant du Toulouse Football Club revient sur six mois pas évidents à gérer.

Gravement touché au genou en mars dernier à l'entraînement, l'attaquant toulousain va retrouver le chemin de l'entraînement six mois après. Entretien.

France Bleu Occitanie : Corentin, où en es-tu de ta rééducation ?

"Je suis six mois pile après ma blessure. La réathlétisation se passe bien. Petit à petit je vais intégrer le groupe. On voit le bout du tunnel. J'aimerais faire un match de Ligue 1 avant Noël. Je veux être en pleine possession de mes moyens en 2020. C'est une longue blessure. C'est compliqué. Au début il y a beaucoup d'appréhension, ce n'est pas évident de revenir de suite à 100%."

Six mois loin du groupe, ce sont des moments difficiles à gérer ?

"Oui, c'est compliqué. Je n'ai jamais été blessé auparavant. Il faut le digérer. C'est une leçon de vie. Cela m'a permis d'avoir une autre vision du football. Cela m'a fait grandir. Je vais revenir plus fort que jamais, je suis déterminé pour revenir à fond."

"Ce n'est pas bien ce que j'ai démontré ici"

Le secteur offensif a été renforcé cet été. Comment tu l'appréhendes ?

"Pour le moment, je n'ai pas regardé ça. Je me concentre sur mon genou. Il y a eu des arrivées, il y a une équipe qui tourne. On verra bien ce qui se passera. Je sais que quand je serai à 100% j'aurais au moins une fois ma chance. Ce sera à moi de la saisir."

Quel regard portes-tu sur tes saisons toulousaines avant la blessure ?

"Ce n'est pas suffisant. Les gens regardent beaucoup les stats et pour moi ce n'est pas ça. Je le reconnais. Il y a eu des critiques envers moi mais je le prends bien. Je sais que je n'ai pas tout montré ici. A moi de montrer plus quand je vais revenir avec une volonté de tous les instants. Ce n'est pas bien ce que j'ai démontré. Le football, ça peut aller très vite,. Quand je vais revenir je vais être encore plus fort."