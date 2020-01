Ligue 1 - Toulouse coule après avoir dominé tout le match face à Brest (2-5)

Toulouse, France

Quand rien ne va... L'arrivée de Denis Zanko sur le banc du Téf le week-end dernier n'aura pas empêché les Toulousains de s'enfoncer un peu plus dans les limbes du championnat. Défaite à domicile face au Stade Brestois, ce samedi 11 janvier pour la 20e journée de Ligue 1 (2-5). Toulouse toujours dernier, derrière Nîmes qui creuse l'écart en s'imposant face à Reims (2-0). C'est la 10ème défaite d'affilée en championnat, le Téf n'a plus gagné depuis le 19 octobre dernier (TFC 2-1 Losc).

Impressionnant retournement de situation

Pourtant les Violets avaient pris les rennes de la rencontre en première mi-temps. Après l'ouverture du score par l'ailier breton Yoann Court (7ème), le Pitchoun Bafodé Diakité réagit vite et plante un doublé, à chaque fois de la tête sur corner (16ème, 20ème). Le Téf rentre au vestiaire avec un point d'avance (2-1).

Et malgré une nette domination du Téf en seconde période, Brest fait exploser Toulouse en moins d'un quart d'heure... D'abord cette reprise de volée magistrale de Gaëtan Charbonnier sur un centre d'Alexandre Mendy (72ème). Charbonnier qui rempile quelques minutes plus tard sur une frappe à ras de terre dans la surface (77ème). Derrière, les Violets accusent le coup et surnagent jusqu'au coup de sifflet final laissant Brest leur infliger une rouste. Probablement le but de la soirée : cette frappe sortie de nulle part du milieu Hianga'a Mbock qui frappe à plus de 30 mètres des buts de Baptiste Reynet, le ballon bute sur la transversale et rentre (79ème). Et le meilleur buteur brestois Irvin Cardona d'enfoncer le clou (85ème).

Les réactions

Le gardien du Téf Baptiste Reynet accuse le coup, "J'ai pas les mots ce soir. On est menés 1-0 et on a les ressources mentales nécessaires pour repasser devant. En deuxième mi-temps on a eu un peu de mal à sortir les ballons proprement, c'était plus compliqué. C'est dans ces moments-là qu'il faut être ensemble et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut ce soir. Parce que sinon je me demande comment on a fait pour perdre ce match, je pense plutôt qu'on leur a donné. Quand on regarde le score on peut penser qu'on a fait un match de merde mais c'est pas le cas."

Le portier des Violets qui ne veut pas céder à la panique, "Il faut rester soudés, il nous reste 18 matchs, il va falloir se battre tous ensemble. J'ai une pensé pour le public qui était dernière nous ce soir, j'aurais vraiment aimé lui offrir cette victoire."