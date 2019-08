Reprise de la Ligue 1 : Toulouse et "l'esprit de revanche"

Toulouse, France

C'est le début de la saison. L'heure de tous les espoirs. Toulouse se déplace à Brest ce samedi soir pour la première journée de Ligue 1. Avec quels objectifs cette année ?

Alain Casanova : "Pour les supporters, on se doit d'être plus consistant"

Lors des cinq dernières saisons, le TFC n'a jamais accroché mieux qu'une 13e place (17e en 2015 et 2016, 13e en 2017, 18e en 2018 et 16e la saison passée) et avance revanchard : "On doit tous avoir cet esprit de revanche parce que la saison dernière n'a pas été bonne. On se doit vis-à-vis du club et des supporters d'être beaucoup plus consistant et de faire une saison de bien meilleur niveau, que ce soit sur le plan du jeu et des résultats. On ne va pas se projeter, aujourd'hui on a des choses à mettre en place. On a eu quatorze départs. On a des jeunes qui arrivent dans le groupe. Tout ça demande du temps, une adaptation. J'ai une grande confiance dans le groupe. Le club et le président ont mis tout en oeuvre pour qu'on ait une équipe compétitive. On va essayer de trouver un style de jeu qui nous permette d'avoir des résultats", lâche le coach Alain Casanova.

Makengo : "Se maintenir le plus rapidement possible"

Parmi les cinq nouveaux visages arrivés cet été en bord de Garonne, celui du milieu de terrain Jean-Victor Makengo (prêté par Nice). Il revient sur la préparation estivale : "Au niveau des résultats, c'est assez mitigé mais on est assez confiant sur le travail qu'on a fait depuis le début de la préparation. L'objectif cette saison est de se maintenir le plus rapidement possible et viser le plus haut."

Les matches amicaux du Téfécé

Béziers-TFC : 0-0

TFC-AC Ajaccio : 1-0

Strasbourg-TFC : 3-1

TFC-Al Arabi : 3-2

TFC-Nîmes : 1-2

Norwich-TFC : 1-0

Gen Shoji absent à Brest

Pour la première sortie officielle de la saison, les Violets seront privés du défenseur japonais Gen Shoji. Touché aux ischios, il passera des examens lundi. La recrue Wesley Saïd, en manque de rythme, ne devrait pas non plus être du voyage dans le Finistère.

La 1ère journée de Ligue 1