Dans le doute depuis la mise à pied de Gustavo Poyet, les Girondins ont concédé, dimanche au Stadium de Toulouse, leur deuxième défaite en autant de rencontres de Ligue 1. Malgré un but de Kamano, les Bordelais ont manqué de rigueur défensive, et ont concédé deux buts évitables.

Toulouse, France

Dans sa zone technique, Eric Bédouet secoue la tête. Valentin Vada vient d'envoyer une passe en touche sur une contre-attaque bordelaise. Bordeaux est mené 2-1 à la 85e minute, et, même s'il reste aussi placide dans sa zone technique que Gustavo Poyet était agité, Eric Bédouet a compris qu'il n'empêcherait pas la défaite.

L'entraîneur intérimaire des Girondins, avait décidé de positionner Younousse Sankharé très haut, dans un rôle de "neuf et demi" derrière Nicolas De Préville. Deux recrues étaient titulaires. Sur le côté droit, Sergi Palencia, prêté par le Barça, se signalait d'entrée par deux tacles virils mais corrects, tandis que, devant lui, Samuel Kalu avait fort à faire face à François Moubandje.

Palencia c'est à l'aise avec le ballon, ça hésite pas à aller au contact (et à mettre des gnons), ça me plait #TFCFCGB — ♠ Nell ♠ (@Clamp_trc) August 19, 2018

Et c'est Lukas Lerager qui se procurait la première occasion, en interceptant une passe ratée, et en profitant de la glissade de Christopher Jullien. Mais le Danois, en bout de course, butait sur Baptiste Reynet (12e). Puis, Samuel Kalu, en pivot du gauche, obligeait le gardien totulousain à une belle parade (13e).

Dossevi rate, pas Leya Iseka

Mais la plus grosse occasion du premier quart d'heure était toulousaine, et elle terminera certainement dans les bêtisiers. Matthieu Dossevi, seul face au but vide, réussissait à frapper sur le poteau, après un centre de Leya Iseka (15e).

Je suis sans voix d’un tel raté de @MDossevi .... #TFCFCGB — Seiya (@BBourdu) August 19, 2018

Comme si ce raté avait anesthésié tout le monde, le rythme retombait considérablement ensuite, dans la torpeur du Stadium. Et c'est un coup de pied arrêté qui allait en sortir tout le monde. Jules Koundé, au deuxième poteau, sur un coup franc de Plasil, obligeait Reynet à une belle manchette (34e). C'est ensuite Kalu, qui faisait admirer sa qualité de centre. Mais la tête de François Kamano était manquée (37e).

Mais, alors que tout le monde attendait la pause, Toulouse allait ouvrir le score à la surprise générale. A l'origine, un ballon perdu par Sankharé, bougé dans un duel. Le ballon atterrissait sur Aaron Leya Iseka. A 25 mètres, l'attaquant belge lobait Benoit Costil, peut être un peu avancé (1-0, 45e). Et, si les Girondins auraient pu égaliser tout de suite, il tombaient, de nouveau sur un excellent Baptiste Reynet, qui se couchait vite sur une demie-volée de Kamano aux vingt mètres (45e+1). Et voilà donc Bordeaux mené à la mi-temps, et toujours à la recherche de son premier but en Ligue 1.

Première décisive pour Briand

Alors, les espoirs d'égalisation bordelaise reposaient sur les épaules de Jimmy Briand, lancé à la pause par Bédouet, pour son premier match sous le maillot girondin, à la place d'un Nicolas De Préville fantomatique. La seconde période débutait par un coup franc aux 20 mètres, obtenu par Kalu, et frappé au dessus par Kamano (47e). Copié-collé deux minutes plus tard, sauf que cette fois-ci, Kalu, qui avait encore gagné la faute, frappait dans le mur.

Mais les Bordelais poussaient, et allaient être récompensés. Et c'est François Kamano, qui se plaignait de la chaleur à la pause, qui allait refroidir le Stadium. Servi par Briand à l'angle de la surface, le Guinéen fixait et enroulait une merveille de frappe dans le petit filet de Reynet (50e, 1-1).

#TFCFCGB Et la magnifique égalisation de Kamano comme réponse au but de Leya Iseka pic.twitter.com/c7752WcD8l — Alex (SerialKiffeur) (@Alex_InDaHouse2) August 19, 2018

Le match s'envenimait ensuite quelque peu, donnant du travail à l'arbitre François Letexier. Résultat, une rencontre hachée, par des fautes incessantes, mais sur laquelle les Toulousains posaient de nouveau leur main. Avant d'en réclamer, une lorsqu’une frappe de Gradel touchait (peut-être) le bras de Palencia (64e). Pas d'intervention de de M.Letexier, ni de ses assesseurs à la vidéo. Ce n'était que partie remise pour les Toulousains, qui profitaient de l'apathie bordelaise sur une touche. Sur le côté gauche, le ballon était remis sur Dossevi, qui croisait parfaitement sa frappe pour tromper Costil (2-1, 67e).

Je peux vous dire que le 2eme but toulousain sur une combinaison sur la touche, ils l'ont travaillé. Ils l'ont fait au Velodrome la semaine dernière. Casaova est un adepte des combinaisons. #tfcfcgb — Mathom (@MathGreneau) August 19, 2018

Complètement perdus, les Bordelais n'arrivaient plus à ressortir le ballon, malgré l'entrée en jeu de Valentin Vada. Et Jimmy Durmaz n'était pas loin de marquer le troisième bu, en récupérant une très mauvaise passe de Koundé. Mais Costil, cette fois-ci, s'interposait en détournant le ballon sur son poteau (75e). Avant de faire son deuxième arrêt de suite (du match), sur une frappe de Moubandjé qui prenait la direction de la lucarne (76e). Coupé en deux, sans liant, à la merci des contre-attaques violettes, Bordeaux était dans le dur. Seuls les coups de pied arrêtés semblaient pouvoir aider les coéquipiers de Jaroslav Plasil. Le Tchéque trouvait Jimmy Briand sur corner au deuxième poteau, mais son ciseau s'envolait (81e).

A l'image du match, Aaron Leya Iseka devance Igor Lewczuk. © Maxppp - Maxppp

Il y aura ensuite un cafouillage dans la surface toulousaine après un centre de Kamano, puis une frappe du Guinéen, le meilleur Bordelais, captée sans souci par Reynet dans le temps additionnel. Mais rien qui ne menace spécialement les hommes d'Alain Casanova. Bordeaux a toujours 0 point après deux journées de Ligue 1. Et dimanche prochain, après le déplacement à La Gantoise en Europa League, c'est Monaco qui se présente au Matmut Atlantique...

Ce qui m’inquiète le plus c’est qu’on y arrive pas du tout face à une faible équipe toulousaine. C’est pas rassurant mais vraiment pas !!!! @girondins#TFCFCGB — Alexsky (@Alexsk333) August 19, 2018

La fiche du match

Toulouse 2-1 Bordeaux

A Toulouse (Stadium)

Arbitre : M.Letexier

Buts : Leya Iseka (45e), Dossevi (67e) pour Toulouse, Kamano (50e) pour Bordeaux

Avertissements : Moubandjé (48e) pour Toulouse, Poundjé (82e) pour Bordeaux

Toulouse : Reynet - Amian, Jullien, Todibo (Fortes, 89e), Moubdanje - Sangaré, Bostrock, Garcia (Durmaz, 66e) - Dossevi (Jean, 82e), Gradel (cap), Leya Iseka

Entraîneur : Alain Casanova

Bordeaux : Costil (cap) - Palencia, Koundé, Lewczuk, Poundjé - Kalu, Lerager (Tchouameni, 63e), Plasil, Kamano - Sankharé (Vada, 74e)- De Préville (Briand, 46e)

Entraîneur : Eric Bédouet

