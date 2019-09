Ligue 1 | Toulouse - Kelvin Amian : "Le championnat de rêve c'est l'Angleterre"

Toulouse, France

A seulement 21 ans, le défenseur Kelvin Amian pourrait disputer dimanche son 100e match officiel sous le maillot du TFC (déjà 94 matches de Ligue 1, 91 en tant que titulaire). De retour de sélection avec l'équipe de France Espoirs, France Bleu Occitanie l'a rencontré.

France Bleu : Kelvin, tu reviens de sélection avec les Espoirs. Cela donne envie de toucher la grande équipe de France ?

"C'est toujours dans un coin de la tête. En plus, Didier Deschamps regarde beaucoup les Espoirs. On peut le voir avec Ikoné, Guendouzi, Pavard ou Hernandez. C'est bien d'aller en Espoirs à chaque fois et de faire des gros matches."

Comment tu juges le début de saison du Tef' ?

"C'est un bon début. Il faudrait qu'on continue sur cette lancée, surtout à domicile. On fait toujours des bons débuts de saison. Il ne faut pas lâcher et croire en nous, même quand on encaisse un but. C'est ce qui manquait la saison dernière. Dès qu'on prenait un but, on lâchait."

Amian : "Je leur dois tout"

Si tu joues dimanche à Saint-Etienne, ce sera ton 100e match officiel avec Toulouse...

"C'est ma fierté. C'est ma ville, c'est mon club. Si je peux faire le plus de matches possibles ici, je les ferais. Avec détermination et avec l'amour du maillot que j'ai depuis petit. Ce sont eux qui m'ont lancé. Je leur dois tout."

Comment tu vois la suite de carrière ?

"Il y a des clubs qui font rêver bien sûr. J'espère que mes rêves vont se réaliser. Pour moi, c'est l'Angleterre. C'est le championnat idéal, de rêve."

Alain Casanova cite Guy Roux pour parler de Kelvin Amian

Le mot du coach : "Il a fait sa formation ici, je le connais depuis très longtemps. C'est un garçon qui écoute et qui met en pratique ce qu'on lui demande. Guy Roux disait toujours je considère qu'un joueur devient professionnel quand il a fait 100 matches. C'est une référence. Kelvin peut encore faire beaucoup mieux mais à 21 ans, c'est déjà pas mal" sourit-il.