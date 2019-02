Ligue 1 : Toulouse loupe le coche à Monaco (2-1)

Toulouse, France

Face à la deuxième défense la plus mauvaise de Ligue 1, le TFC n'a pas réussi à ramener les trois points de Monaco ce samedi 2 février (2-1). Après quatre matchs sans défaite, Toulouse s'incline de nouveau et arrête sa remontée au classement. Les Violets sont 14e de Ligue 1.

Fabregas crucifie les Violets

Pendant les quinze dernières minutes de jeu, les Toulousains ont tout tenté pour aller chercher le match nul. Mais après avoir concédé un but dès la 15e minute de jeu (Alexandre Golovin) et un autre à l'heure de jeu (premier but en Ligue 1 pour Cesc Fabregas), Toulouse a laissé passer sa chance de battre une équipe monégasque fébrile.

Seul le défenseur Christopher Jullien aura réussi à faire trembler les filets sur un corner à la 20e minute de jeu. _"_On a eu la chance d'égaliser rapidement, mais on a été trop timide pour espérer quelque chose, a regretté Matthieu Dossevi à la fin du match. On subit, on prend un but, et ensuite on réagit. On a l'impression qu'on est obligé de s'en prendre un pour se montrer agressifs."

C'est la première victoire à domicile de la saison pour Monaco, 18e de Ligue 1. Toulouse, 14e, retrouvera la Ligue 1 le dimanche 10 février, face à Reims.