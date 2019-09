Ligue 1| Toulouse - Makengo : "Je n'ai pas pu m'exprimer à Nice"

Toulouse, France

Comme face à Dijon, une frappe chirurgicale. Comme face à Dijon, le but du 1-0. Makengo (21 ans), prêté par Nice cette saison, a signé son deuxième but de la saison face à Amiens. Avec Koulouris (également buteur samedi soir), ils sont les deux seuls joueurs à avoir marqué pour Toulouse cette saison. "J-V" retrouve des sensations et du plaisir sur le terrain. Il raconte.

Son but

"L'action part très bien du début à la fin. Kelvin Amian me la décale, j'ai beaucoup de temps, j'hésite pas et je frappe. C'est quelque chose que le coach m'a dit même avant de venir. D'améliorer mon dernier geste. Je travaille ça à l'entraînement mais pas forcément d'aussi loin !"

L'expérience de Nice

"Je veux rendre la confiance que le club m'a donné. Je veux m'exprimer au maximum. A Nice, je n'ai pas pu le faire comme je le voulais. Ici on me donne cette chance. On apprend toujours de nos passages dans la vie, il y a des choses qui ont changé mais ma ligne directrice reste la même. Je me sens très bien. Le collectif est bon donc on peut tirer son épingle du jeu."

Alain Casanova : "Il va mieux faire"

Son coach Alain Casanova est revenu sur la performance de son milieu de terrain. Il estime qu'il y a encore une grande marge de progression : "Il a un très gros potentiel, il peut faire beaucoup mieux et il va faire beaucoup mieux. Il doit améliorer son avant-dernière passe et sa finition. Il doit se libérer sur le jeu offensif. Il est capable de créativité, de spontanéité. Il a la mentalité pour progresser parce qu'il écoute vraiment ce que vous lui dites."