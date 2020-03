Ligue 1 | Toulouse - Quentin Boisgard : "J'ai mal au cœur"

La série continue. 18 matches consécutifs sans victoire (dont 17 défaites) désormais en Ligue 1. La pire défense, la pire attaque... Des tristes records battus de semaine en semaine. Et Toulouse a encore dix matches à disputer sans grand espoir de se sauver.

Quentin Boisgard, auteur de son premier but en Ligue 1 samedi soir, s'est confié à France Bleu Occitanie après match. Moment difficile à vivre pour celui qui est au club depuis plus de dix ans.

Son premier but

"Cela fait plaisir sur le coup mais je ne peux pas me satisfaire de ce but. Je suis surtout déçu et triste de cette situation", lâchait Quentin Boisgard la gorge serrée.

Avant d'ajouter : "J'ai mal au cœur. J'ai mal pour ma ville, j'ai mal pour les gens qui nous suivent, j'ai mal pour ma famille, pour mon égo. C'est très dur. J'espère vraiment qu'on va réussir à sortir de là. On est un bon groupe, c'est ça qui est frustrant. Je suis quelqu'un de très joyeux et là ça m'affecte beaucoup. C'est ma ville, ça fait 14 ans que je suis au club. Je n'ai même plus de mot. Moi personnellement, je vais tout donner jusqu'au bout. Je suis prêt à mourir sur le terrain. Il faut que ce soit pour tout le monde pareil.

Quentin Boisgard : "On dit qu'on ne regarde pas le classement mais..."

"On fait des grosses semaines d'entraînement. On est tous concernés, tous concentrés... Et le weekend on n'y arrive pas. Dès qu'on prend un but on a l'impression que c'est fini. Même si on dit qu'on regarde pas le classement, on regarde quand même... L'écart se creuse, plus les journées passent, plus on est derrière et plus on est touchés mentalement", a-t-il ajouté.

Toulouse recevra le FC Metz samedi prochain au Stadium.