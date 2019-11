Ligue 1 - Toulouse s'incline face à Lyon au bout d'un match dingue ! (2-3)

Toulouse, France

Ils se sont quittés sur le nul (1-1) à la fin de la première mi-temps. Les Toulousains et les Lyonnais sont revenus bien décidés à l'emporter dans cette 12ème journée de Ligue 1. Une seconde période de haute volée entre les hommes d'Antoine Kombouaré et de Rudi Garcia ! Et à la fin, c'est Lyon qui gagne... sur une action litigieuse non sifflée par l'arbitre Karim Abed et conclue par Memphis Depay (90ème+5).

Le film du match

C'est l'attaquant violet Yaya Sanogo qui ouvre le score (15ème) pour Toulouse, avant que le Lyonnais Memphis Depay égalise (26ème). Et puis cette 2ème mi-temps... des occasions dans tous les sens, et le contre son camp du gardien de l'OL Anthony Lopes (59ème) pour redonner l'avance à Toulouse (2-1). Mais Moussa Dembélé s'en est mêlé (67ème) et a relancé les ardeurs toulousaines. Après ce but, les hostilités n'ont fait que gagner en intensité jusqu'au doublé de Memphis Depay juste avant le coup de sifflet final.