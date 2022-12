Ligue 1 : Toulouse s'incline face à Montpellier (2-1), une semaine avant la reprise du championnat

Toulousains set Montpelliérains se sont affrontés ce 20 décembre sur la pelouse de Grammont, le centre de formation des Héraultais, à huis clos. Une rencontre faite pour retrouver les automatismes et où le résultat compte peu. D'ailleurs, les deux techniciens occitans s'étaient entendus pour jouer non plus deux périodes de 45 minutes, mais trois.

La reprise après trois défaites en championnat

Il a fallu attendre la dernière minute de la deuxième période, la 90ème minute pour voir Branco Van Den Boomen débloquer le compteur. Les Montpelliérains ont ensuite égalisé puis pris l'avantage grâce à Sakho et Germain. Score final 2-1 pour le MHSC. Ce résultat conclut une série de trois matchs de préparation ces deux dernières semaines après le nul (2-2) face au Basaksehir Istanbul et la défaite contre le Galatasaray (2-1) lors du stage en Turquie.

Le TFC, 12ème du championnat et qui reste sur trois défaites consécutives face à Rennes, Monaco et Lens, retrouvera les affres de la Ligue 1 le jeudi 29 décembre (21h00) en clôture de la 16e journée, à Marseille. Les Violets n'ont plus remporté les trois points depuis la réception d'Angers le 16 octobre.