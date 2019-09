Ligue 1 - Toulouse sans inspiration s'incline à Nîmes (1-0)

Toulouse - France

Toulousains étaient à la peine, ce samedi soir, au Stade des Costières face à Nîmes. Les Violets sans défense se sont fait croquer par les Crocos ! Score final : 1-0 après une frappe magnifique du milieu de terrain nîmois Romain Philippoteaux (39e) servi à gauche de la surface toulousaine et qui met le ballon directement dans la lucarne de Baptiste Reynet. Les hommes d'Alain Casanova qui ont terminé la rencontre à 10 contre 11 après l'exclusion de Bafodé Diakité pour un mauvais tacle sur Philippoteaux. Mais le Téf' y a cru jusqu'au bout avec un coup franc toulousain dans le temps additionnel, qui a bien failli réussir au milieu William Vainqueur, mais son tir est dévié.

Gros manque de sang froid

Les Toulousains n'ont pas réussi à mettre en place leur jeu sur la pelouse du Stade des Costières face à des Nîmois qui défendaient très bas. Des Crocos qui ont fait craquer le Téf' selon Alain Casanova. Le coach des Violets qui pointe le manque de sang froid de ses joueurs, "On aurait du être capables d'avoir plus de maîtrise. Et notamment émotionnellement." Alors que les Toulousains ont concédés de nombreuses fautes, ce samedi soir (3 cartons jaunes et 1 rouge!)

Le TFC qui avait débuté la rencontre 10e de Ligue 1 est 13e, ce samedi soir, avant les dernières rencontres de cette 6e journée, dimanche. Rendez-vous samedi 28 septembre (19h) pour Toulouse-Angers, pour le compte de la 7e journée de championnat.