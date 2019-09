Ligue 1 - Toulouse veut se relancer à Metz

Toulouse, France

C'est la dernière opportunité de gagner un match au mois de septembre. Le TFC, qui reste sur deux défaites et un match nul, se rend chez le promu messin ce samedi soir (20 heures, en direct sur France Bleu Occitanie.

Toulouse ne sait pas voyager

Les Violets restent sur douze déplacements de suite sans victoire. Le dernier succès loin du Stadium remonte au mois de janvier dernier à Nîmes. Dans l'enceinte en travaux du FC Metz, Toulouse espère rompre cette série. En face, les Grenats restent sur une victoire importante à Saint-Etienne en milieu de semaine. Mais avant ce rendez-vous dans le Forez, les Messins restaient sur quatre défaites de rang.

La décla d'Alain Casanova : "C'est incroyable. Il y a un bon résultat et on a l'impression que le championnat est gagné. Il y a un mauvais résultat, c'est déjà la catastrophe. Cela marque le club et les joueurs. On est à la 7e journée et on est déjà à se dire c'est presque une période de crise. Il faut de la sérénité dans ce qu'on fait. Après Saint-Etienne, j'avais l'impression qu'on avait fait le meilleur match de toute l'histoire du TFC. 10 jours derrière, il s'est passé quoi ? Il y a eu dix jours d'entraînement et on a l'impression que ce n'est plus du tout le même club, les mêmes joueurs et le même entraîneur. Gardons de la stabilité, sachons être unis. Sachons reconnaître ce qui a été bien fait ou pas. On est loin d'être parfaits, on a beaucoup de choses à améliorer mais on s'y attache."

Shoji absent deux à trois semaines

Pour ce rendez-vous en Moselle, Alain Casanova ne pourra pas compter sur Diakité (suspendu) ni sur Gen Shoji. Le défenseur japonais, qui faisait son retour à la compétition mercredi face à Angers, s'est blessé à la cheville. Il en a pour deux à trois semaines a indiqué le coach toulousain.