Ligue 1 | Toulouse - William Vainqueur : "Un club où je peux m'épanouir"

Toulouse, France

William Vainqueur (30 ans), prêté par Antalyaspor, a démarré les deux premières rencontres de championnat à Brest et face à Dijon. Le milieu de terrain est revanchard après six mois compliqués du côté de Monaco (prêté en janvier dernier par le club turc).

France Bleu Occitanie : William, quelles sont les sensations en ce début de saison ?

"Les sensations sont bonnes. Je me sens bien, je monte en puissance au fur et à mesure des matches. Le rôle de leader se fait naturellement. Il faut être bon sur le terrain pour apporter aux plus jeunes. Je savais que je venais dans un club en reconstruction. Pour l'instant, ça se passe bien. Les jeunes sont à l'écoute."

Vous arrivez dans un club en manque de résultats depuis plusieurs années...

"On a à cœur de faire une belle saison. Là je pense qu'on a pris conscience qu'on a des qualités, le recrutement a été cohérent. On a tous envie de faire une belle saison et de montrer qu'on est une belle équipe."

Quels étaient les mots du coach à votre arrivée ?

"Le coach avait besoin d'expérience, il fallait encadrer les jeunes. C'est ce qui m'a plu dans ce projet. Moi aussi j'avais à cœur de revenir en France car j'ai passé six mois à Monaco où j'étais blessé. Ce n'était pas évident. J'avais envie de jouer dans un club comme Toulouse où je peux m'épanouir tout simplement."

Y-a-t-il un bon moment pour prendre le PSG ?

"On ne va pas se mentir. Ils vont être chez eux, ils ont perdu à Rennes, ils vont vouloir faire ce qu'il faut devant leur public. Mais on va jouer les coups à fond. Ils vont vouloir démontrer que c'était une erreur de parcours la semaine passée. On va devoir courir, on va devoir souffrir mais dans le foot tout est possible. Dans la tête de tout le monde, Paris va gagner. Il n'y aucune pression à avoir. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux mais il va falloir beaucoup travailler."