Ligue 1 - Toulouse : Zlatan, le PAOK Salonique... rencontre avec Efthymios Koulouris

Toulouse, France

"Bonjour, ça va ?" En français dans le texte, Efthymios Koulouris affiche un large sourire à la sortie de l'entraînement sous la chaleur toulousaine. Le reste sera en anglais mais le Grec assure qu'il va "prendre des cours de français dans les semaines à venir." On lui pardonne bien volontiers. Arrivé du PAOK Salonique cet été contre la somme de 3,5 millions d'euros (contrat de quatre ans), l'attaquant de 23 ans a soigné ses débuts avec le TFC (1 but, 1 passe décisive en trois journées de Ligue 1).

Fan de Zlatan

Efthymios Koulouris, fan de Zlatan Ibrahimovic et d'Harry Kane - "j'essaie d'apprendre de chacun des attaquants que j'aime pour m"améliorer"- se pose quelques minutes pour regarder en arrière : "J'ai commencé le foot à l'âge de six ans. Je suis né à Skydra (municipalité dans le nord de la Grèce), à une heure de route de Thessalonique. A 14 ans, j'ai rejoint le PAOK, c'était un rêve pour moi. J'ai fait mes premiers pas grâce au PAOK." Toute la famille Koulouris vit toujours à Skydra, et il ne les oublie pas : "Ils sont très fiers que j'ai signé à Toulouse. Ils m'ont toujours aidé, toujours soutenu. C'est un super sentiment de savoir que je les rends fiers."

Prêté l'an dernier à Atromitos, Koulouris (neuf sélections en équipe nationale), a terminé meilleur buteur du championnat grec (19 réalisations, 25 toutes compétitions confondues). Pourquoi la France ? "Je connaissais la Ligue 1. C'est un très bon championnat, un des meilleurs d'Europe. Je vais pouvoir accomplir des choses ici. En discutant avec le club. C'est un club très familial, j'adore la mentalité qu'ont les gens ici. Je voulais venir dans un endroit où on me voulait vraiment. Et hors football, c'est une ville très agréable, qui me fait penser d'ailleurs à Thessalonique. La météo est bien ici, c'est très important quand on arrive de Grèce ! Mes amis et ma famille sont venus, ils ont beaucoup aimé aussi."

Koulouris à la sortie de l'entraînement. © Radio France - Julien Balidas

Alain Casanova : "Il a du sang-froid"

Le coach Alain Casanova nous livre lui son avis sur ce joueur et ses débuts à Toulouse : "C'est un joueur qu'on a suivi sur les derniers mois, qui présente un visage qui correspond à notre jeu. Un joueur mobile, capable de venir jouer en appui, participer au jeu. Il a une qualité de finition, du sang-froid devant le but. Il court pour les autres, il est assez complet mais ça demande confirmation. Il ne faut pas penser que parce qu'il a marqué lors de la première journée, son intégration est totalement faite. En revanche, il a su rapidement s'adapter."