Montpellier, France

Nouvelle saison pour le Montpellier Hérault dans l'élite. Les footballeurs pailladins démarrent le championnat à la maison contre Dijon ce samedi soir.

Quelle composition ?

Pas de grand bouleversement à attendre du côté tactique. Michel Der Zakarian démarre sa deuxième saison dans l'Hérault avec plus de certitude. L'entraîneur pailladin reconduira son système en à cinq défenseurs (5-3-2). Face à Dijon, Ruben Aguilar, Daniel Congré, Pedro Mendes, Vitorino Hilton et Morgan Poaty seront dans le onze de départ.

Au milieu, la recrue Florent Mollet purge son match de suspension. En attaque, Giovanni Sio et Andy Delort seront titulaire.

à lire L'attaquant Isaac Mbenza rejoint Huddersfield

Quels objectifs ?

Montpellier a terminé 10e la saison dernière et longtemps rêvé d'Europe. "On peut toujours faire mieux. Comme l'année dernière, l'objectif est de faire mieux que la saison précédente et de remporter une des deux coupes" a détaillé l’entraîneur du Montpellier Hérault.

La pelouse de la Mosson

Dans état critique l'année dernière, la pelouse du stade de la Mosson se porte bien pour la reprise malgré les fortes chaleurs des dernières semaines. De l'aveu même de Michel Der Zakarian "il n'y a pas photo."

Quid de la Butte Paillade

Les tribunes de la Mosson seront très scrutés ce samedi soir lors de la réception de Dijon. Le 2 mai dernier, le local de la Butte Paillade au stade à Montpellier avait été fracturé et sa banderole historique dérobée. La culture ultra dit que si on perd sa banderole, le groupe doit cesser ses activités.