Ligue 1 : trois jours après le PSG, les Verts arrivent éprouvés à Brest

Même lanterne rouge, les Verts comptent sur leur combativité pour le déplacement à Brest ce mercredi 1er décembre, après leur rencontre éprouvante contre le PSG. Ils n'ont pas démérité face au leader Paris. Désormais, contre des Bretons 12e du classement, qui restent sur 4 victoires d'affilée, les Stéphanois vont devoir tenir. Ils n'ont eu que trois jours pour récupérer de leur défaite face aux parisiens.

On montre dans l'adversité beaucoup de caractère. Même si on a beaucoup donné physiquement, on va enchaîner et on aura une équipe compétitive à Brest. Claude Puel

Un atout pour l'ASSE, son vestiaire : elle compte beaucoup de jeunes joueurs, mais aussi des cadres. Il y a évidemment Wahbi Kazhri, mais aussi Riyad Boudebouz. A 31 ans le milieu de terrain est une valeur sûre pour Claude Puel, un bon soldat, et un grand frère pour ses coéquipiers. "Je sais que l'équipe est en difficulté, et j'essaye de faire de mon mieux pour pas nuire à mon équipe."

L'ASSE cherche encore son rythme.

La défaite contre Paris casse l'élan des deux victoires face à Clermont et Troyes. L'attitude reste cependant positive pour Claude Puel. "On montre dans l'adversité beaucoup de caractère. Même si on a beaucoup donné physiquement, on va enchaîner et on aura une équipe compétitive à Brest"

Suffit d'enlever le frein à main. Franck Honorat

Franck Honorat était hier l'invité de 100% Verts. L'attaquant du stade brestois a passé une saison à Saint-Etienne, en 2019-2020. Lui le sait bien, retrouver la confiance pour une équipe de Ligue 1, ça tient à pas grand chose. "Suffit d'un match où l'équipe tourne bien, où les joueurs se sentent bien, que les joueurs enlèvent le frein à main, qu'ils jouent leur football pour qu'ils puissent repartir."

L'ASSE devra toutefois faire sans Romain Hamouma toujours blessé, et sans trois suspendus : Etienne Green, Timothée Kolodziejczak et Zaydou Youssouf. Yvann Maçon, lui, est toujours incertain.