Ligue 1 : trois nouveaux joueurs positifs au Covid-19 chez les Girondins de Bordeaux

Trois joueurs ont été testés positifs au Covid dans l'effectif bordelais ce mardi matin. Il s'agit de Sékou Mara, Stian Gregersen et enfin Issouf Sissokho. Rémi Oudin et Dilane Bakwa sont aussi contaminés depuis la semaine dernière. Les résultats d'autres tests PCR sont attendus d'ici demain.

Le virus du Covid-19 circule dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux. Après Rémi Oudin et Dilane Bakwa la semaine dernière, c'est au tour de Sékou Mara, Stian Gregersen et enfin Issouf Sissokho d'être testés positifs. Vladimir Petkovic l'a confirmé en conférence de presse ce mardi midi, regrettant une période compliquée pour le club. "On a découvert ces cas au bon moment pour éviter un cluster. On prend toutes les mesures nécessaires. On fait des tests PCR tous les jours et on limite les contacts", indique le technicien bosnien. Le club précise que les cinq joueurs testés positifs depuis la semaine dernière étaient tous vaccinés.

Le match face à Lille reporté ?

Pour rappel, le protocole de la Ligue spécifie qu'en cas de test positif, le joueur doit s'isoler durant dix jours, avec une reprise de la compétition "au mieux au 18e jour". Si le club compte moins de 20 joueurs à sa disposition, dont un gardien de but, sur les 30 joueurs enregistrés auprès de la Ligue, le match pourra être reporté. Pour l'instant, les Girondins de Bordeaux ont encore de la marge mais elle pourrait se réduire si d'autres joueurs venaient à garnir l'infirmerie dans les prochains jours.

Ce n'est pas mon rôle de parler de la vaccination avec les joueurs [...] c'est une décision individuelle - Vladimir Petkovic

Y a-t-il eu un manque de vigilance suite au stage à Clairefontaine avant le match à Troyes ? Vladimir Petkovic évite quelque peu la question : "On n'est pas la seule équipe touchée dans ces conditions. C'est un contexte généralisé avec un virus qui se développe très rapidement." D'après Sud-Ouest, à la mi-décembre, deux joueurs n'étaient toujours pas vaccinés ainsi que deux autres s'étaient décidés à recevoir une première injection à ce moment-là. Cela fait donc quatre joueurs plus vulnérables que le reste du groupe. "Ce n'est pas mon rôle de parler de la vaccination avec les joueurs, tranche le coach bordelais. Il y a un staff médical et un staff technique et c'est une décision individuelle. Après, si un joueur veut ma vision des choses, je suis prêt à lui donner", repousse encore le coach.

La bonne dynamique enrayée par le Covid ?

Ces cas détectés en quelques jours pourraient perturber la machine alors qu'elle semblait se lancer doucement après les victoires face à l'ESTAC en Ligue 1 et les Jumeaux Mzouazia en Coupe de France. À noter que les Girondins n'avaient plus enchaîné deux victoires consécutives depuis plus de six mois (Lens puis Reims à la fin de l'exercice 2020-2021). Là encore, Vladimir Petkovic constate, impuissant, que les Marine et Blanc ont encore le vent de face : "Depuis le début, je suis habitué à composer et à trouver des raccourcis pour faire au mieux. Comme je l'ai toujours fait, je vais compter sur les 11 voire 20 meilleurs pour jouer le prochain match."

Seul élément positif pour ce match face à Lille : la ferveur du public. Sur les 41 000 places prévues pour cette rencontre, il reste un peu plus de 2 000 billets à vendre à la mi-journée de ce mardi 21 décembre. Le Matmut Atlantique va rugir mais son président ne devrait pas être en tribunes pour assister au spectacle. Selon nos informations, Gérard Lopez ne sera pas présent pour les retrouvailles avec le club (LOSC) dont il a été président pendant près de quatre années.