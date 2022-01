Ligue 1 : trois raisons d'y croire avant FC Metz - OGC Nice

Sur le papier, il n'y a pas photo. Le FC Metz, 16e de Ligue 1, ne sera pas favori face à l'OGC Nice, deuxième avant le coup d'envoi de la journée grâce à une série en cours de quatre victoires de suite. Mais à y regarder de plus près, les Grenats peuvent y croire et espérer remporter une seconde victoire de suite. Ce serait une première depuis février 2021.

Des grenats encore affaiblis mais quelques retours...

Neuf joueurs manqueront face à Nice et pas des moindres. de Préville, par exemple, souffre toujours d'une béquille au mollet reçue contre Strasbourg. Jemerson aussi est toujours blessé. Mais neuf, c'est moins qu'à Reims la semaine dernière, où ils étaient treize et, surtout, quelques retours vont permettre d'étoffer le onze titulaire. Celui, par exemple, de Fabien Centonze dans le couloir droit. Ibrahim Amadou postule, lui aussi, à une place dans le groupe pour la première

Bassi "se retrouve"

Convaincant à Reims où il a été relayeur sur le but décisif, Amine Bassi aura-t-il l'occasion d'enchaîner malgré le retour, bien plus précoce qu'attendu, de Farid Boulaya ? "Débuter un match est plus facile que de rentrer en match (...) Je suis en train de me retrouver, et ça fait du bien" avoue Bassi. En musclant son jeu, le milieu est revenu dans la discussion. "Amine a des qualités techniques très haut dessus de la moyenne mais pour les exprimer en Ligue 1, il faut aussi une densité athlétique. Depuis un mois, beaucoup de joueurs en ont pris conscience. On ne vient pas de Ligue 2 en disant "je vais tout casser". C'est rare ça.. On dit que la L2 est plus athlétique. Quelle connerie ! C'est plus brouillon oui. " ajoute Frédéric Antonetti, son entraîneur.

Nice efficace plutôt qu'impressionnant

La saison des Aiglons est très propre. En ajoutant la coupe de France, c'est même une série de cinq matchs de suite que l'OGC Nice a remporté avant de se rendre à Saint-Symphorien. Mais la meilleure défense de Ligue 1 à l'extérieur (5 buts encaissés seulement) brille davantage par son efficacité que par sa maîtrise. Et elle a pu paraître en difficulté face aux mal classés de la Ligue 1 comme l'a démontré le match aller, remporté 1-0 par Metz, fin novembre. "On grignote... le premier objectif était de revenir sur le 17e, puis de faire un championnat avec les six derniers, puis de finir premier de ces six derniers. Grignoter, grignoter. Le prochain objectif, c'est de faire un écart avec le 18e" commente Frédéric Antonetti.

FC Metz - OGC Nice à vivre dès 12 heures 30, ce dimanche 23 janvier avec Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit et Lavaud.