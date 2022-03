Ligue 1 : trois signaux inquiétants pour le maintien des Girondins de Bordeaux

La défaite de Bordeaux face à Troyes (2-0) ce dimanche, a mis en lumière de nombreuses lacunes chez cette équipe plus que jamais en course pour le maintien. Derniers de Ligue 1, les Girondins ont été dépassés sur plusieurs aspects du jeu et se sont montrés très nerveux durant le match.

L'ambiance est lourde chez les Girondins de Bordeaux. Lors de cette 27ᵉ journée du championnat de Ligue 1 , les Marine et Blanc ont été battus par Troyes à domicile (0-2). Cette rencontre était pourtant une belle occasion de faire un coup face à un concurrent direct pour le maintien. Seulement, face au bloc défensif de l'ESTAC, les Girondins n'ont pas su trouver la solution pour faire la différence et ont même concédé deux penaltys. Les Bordelais n'ont jamais su réagir et ont fait preuve d'une passivité plus qu'inquiétante.

Durant la rencontre, les Bordelais ont concédé deux penaltys. © Maxppp - Laurent Theillet

Trop juste techniquement...

Cette semaine, David Guion, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux avait évoqué le fait "d'emballer le match face à Troyes" pour l'emporter. Un emballement qui n'a, malheureusement, jamais eu lieu lors d'une rencontre où les Marine et Blanc ont souffert pendant la majorité du match. Avec seulement trois tirs cadrés, les joueurs de David Guion n'ont pas su convertir les quelques occasions qu'ils ont pu se procurer. À l'image de Hwang Ui-Jo, Yacine Adli et Rémi Oudin, qui en première période, n'ont jamais réussi à se trouver. Le coach des Girondins avait aussi regretté ce déchet technique à Clermont, la semaine passée.

L'efficacité devant le but n'y est pas - David Guion, entraîneur des Girondins de Bordeaux

En seconde période, l'entrée d'Alberth Elis et M'Baye Niang laissait espérer un changement dans l'animation offensive mais rien n'y a fait. L'attaque bordelaise, si fringante dans la première partie du championnat, semble accuser le coup, à l'image de Hwang qui n'a pas marqué sur les trois derniers matchs et d'Alberth Elis qui revient difficile de blessure.

Durant la rencontre, les mauvaises passes se multiplient, les mauvais choix aussi et l'efficacité devant le but n'y est pas. Un constat partagé par l'entraîneur David Guion "C'est ce que je remarque depuis que je suis arrivé. Sur les trois matchs à chaque fois, on n'arrive pas à faire le bon geste vers l'avant, mettre la bonne passe, même si on est face à des défenses renforcées. Techniquement, c'était bien trop juste".

... mais aussi physiquement

Cette équipe pêche techniquement, mais aussi physiquement, à l'image des deux pénaltys concédés de la part de Gideon Mensah et Fransergio, à chaque fois dépassés par les courses des attaquants troyens. Comme un sentiment de déjà-vu pour des Bordelais souvent pénalisés pour des fautes évitables, dont huit pénaltys concédés cette saison et aucun arrêté.

Les habituels leaders de l'équipe comme Yacine Adli ou Josuha Guilavogui ont été spectateurs de cette première défaite sous l'aire David Guion, sans jamais trouver la solution pour remobiliser leur équipe. Peut-être ont-ils accusé le coup, physiquement ? Depuis plusieurs semaines, Adli et Hwang semblent tirer sur la corde, d'aucuns se posent la sempiternelle question de la préparation physique.

Un manque d'ambitions et de hargne sanctionné par les sifflets des Ultramarines, à la fin du match. "Quand on se fait conspuer comme ça à la maison, c'est terrible mais les supporters ont raison ! On fait un match où on ne marque pas de buts à domicile. On voulait commencer notre opération conquête et on n'y arrive pas. Je suis énervé, frustré et déçu", rageait à la fin du match le nouveau capitaine, Guilavogui.

Quand on se fait conspuer comme ça à la maison, c'est terrible mais ils ont raison ! - Josuha Guilavogui

Une équipe qui perd ses nerfs

Bon dernier du championnat à 11 journées de la fin, Bordeaux a montré de nombreux signes d'agacement pendant le match. En 90 minutes, l'équipe a reçu six cartons jaunes. En fin de match l'adjoint de David Guion, André Monteiro a notamment reçu un carton rouge. Des joueurs frustrés sur le terrain à l'image du carton jaune reçu par le jeune gardien bordelais Gaëtan Poussin pour contestation et qui devrait être suspendu contre Montpellier. François Grenet, ancien latéral des Girondins et consultant France Bleu, s'interroge sur la capacité des Bordelais à reprendre le dessus : "Je suis sûr que ce sont des bons mecs, mais ils ne sont pas mentalement armés pour se révolter. Il faut se mettre minable quand on joue le maintien."

Sur le classement du fair-play, les Girondins sont 19è et ont le plus grand nombre de cartons jaunes reçus du championnat (72 en 27 matchs). Les Marine et Blanc vont avoir d'autres matchs couperets pour le maintien à jouer à domicile (ASSE, Metz, Lorient) et devront apprendre à se maîtriser quand il y a de l'électricité dans l'air.