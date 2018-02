Mené par Dijon ce samedi soir dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, Nice a su réagir pour prendre les devants (1-2). Mais le DFCO y a cru jusqu'au bout et s'est finalement imposé en fin de match, notamment grâce à un penalty qui va faire parler (3-2). Troisième défaite de rang pour le Gym...

Un scénario complètement fou dont le Gym se serait bien passé. Ce samedi soir, les Aiglons sont repartis de Dijon avec une troisième défaite de rang (après Metz 2-1 et Toulouse 0-1) et une bonne dose d'amertume. Les joueurs de Lucien Favre ont pourtant fait preuve d'une vraie force de caractère au cours de ce match. Mené sur un but de Tavares peu après l'heure de jeu (1-0, 61e), le Gym est d'abord revenu au score grâce à Lees-Melou (1-1, 66e) avant de prendre les devants au terme d'un joli raid solitaire de Plea (1-2, 68e).

Mais la suite du match n'a pas franchement tourné en faveur des Aiglons. Pour une petite poussette de Malang Sarr sur un attaquant dijonnais, Monsieur Rainville a désigné le point de penalty dix minutes plus tard et permis à Tavares de s'offrir un doublé inattendu (2-2, 78e). Un match nul amer... jusqu'à ce que Kwon profite d'une mésentente dans la défense niçoise pour venir ajouter un troisième but (3-2, 85e).

L'arbitrage encore pointé du doigt

"Je suis scandalisé" - Jean-Pierre Rivère

Nice pensait sans doute avoir fait le plus dur mais les errements défensifs du soir ont coûté cher aux joueurs de Lucien Favre. Contacté après la rencontre, le président Rivère regrettait quant à lui le penalty accordé au DFCO.

JP Rivère, Pdt @ogcnice : «Je suis scandalisé. Ça fait 4 matchs d’affilé qu’on joue à 12 contre 11. Il y a une incohérence de l’arbitrage d’un match à l’autre. Contre Toulouse Makengo se fait faucher y’a pas penalty. Là une petite poussette que l’on voit à chaque corner, penalty» — France Bleu Azur (@francebleuazur) February 10, 2018

Avec cette troisième défaite de rang, le Gym laisse revenir ses concurrents dans la course à l'Europe... avant de se plonger dans les 16e de finale de l'Europa League, ce jeudi face au Lokomotiv Moscou (21h05 à l'Allianz Riviera).

Balotelli visé par du racisme ?

En quittant le stade Gaston Gérard, Mario Balotelli a dit à l'entourage niçois qu'il avait entendu des cris et insultes racistes à son encontre. Ce qui a provoqué chez lui une réaction, pendant la rencontre, vis à vis de quelques spectateurs installé dans une tribune pourtant familiale. En demandant aux personnes incriminées de se taire, l'Italien a été averti d'un carton jaune par l'arbitre (74e). Mais ni Balotelli, ni le club ne l'ont visiblement fait savoir aux délégués du match. Ainsi aucune "enquête" de la Ligue de football professionnel n'est pour l'heure ouverte.