Première victoire depuis fin novembre pour Bordeaux sur la pelouse de Troyes. Portés par le retour de Gaëtan Laborde et la première de Paul Baysse, les Girondins respirent un peu mieux. Gourvennec aussi.

Troyes, France

Cela faisait six matchs toutes compétitions confondues que les Girondins attendaient cette victoire. C'est donc au stade de l'Aube, grâce à un but de Laborde (16e), que les hommes de Jocelyn Gourvennec retrouvent le sourire. Un match pas dominé mais que Bordeaux a su faire basculer du bon côté, sans craquer.

#ESTACFCGB On a craqué quelques fumis dans la tribune du côté des supporters des @girondins ... pic.twitter.com/98i5R56uqN — Sports France3 CA (@sportsF3CA) January 13, 2018

Costil stoppe encore un penalty

Les choses auraient pu mal démarrer, avec le penalty indiscutable sifflé en faveur de Troyes, pour une faute de Meïté sur Darbion (12e). Mais comme à Granville, Costil a plongé du bon côté pour repousser le tir de Khaoui.

Devant lui, la charnière centrale formée par Paul Baysse pour sa première sous ses nouvelles couleurs, et Jules Kondé pour sa première en Ligue 1, s'est montrée hermétique à défaut d'être totalement sereine. Suffisant.

Bizarrement tu remets Toulalan au milieu, c'est mieux... Et quel match de Koundé ! Avec Baysse c'est vraiment pas mal ! #ESTACFCGB — Simon Bô ⚽🏉🏀🏈🎾🏐 (@SimonBo92) January 13, 2018

Laborde prend acte

De retour de blessure, et titulaire pour la première fois de la saison, Gaëtan Laborde s'est montré décisif. Comme à son habitude, il a exercé un gros pressing sur la défense troyenne, et a pesé de toute sa présence. Et surtout, quasiment sur sa première occasion, Laborde est à la conclusion d'une belle remontée de balle de Malcom sur 60 mètres. Un réalisme à faire pâlir Nicolas De Préville...

Il me perturbe Gaetan Laborde. On dirait un footballeur, j'ai plus l'habitude #ESTACFCGB — mbfcs2 (@mbfcs2) January 13, 2018

En deuxième mi-temps, comme face à Granville, les Girondins n'ont pas su faire le break, mais cette fois le score à tenu. Avec surtout beaucoup plus de solidarité, Bordeaux – temporairement 13e au classement – s'offre donc un bol d'air, et aura l'occasion d'enchaîner dès mardi, en recevant Caen au Matmut Atlantique.