Ligue 1 : Troyes - OGC Nice à vivre en intégralité sur France Bleu Azur

S'il affirme dormir sur ses deux oreilles, Didier Digard est quand même passé du rêve au cauchemar en quelques semaines sur le banc du Gym. Invincible pendant treize matchs, Digard reste avec ses Aiglons sur sept rencontres sans succès. Un ascenseur sportif et émotionnel pour le jeune entraîneur (36 ans), qui affirme vivre cette période avec recul. Contrairement aux observateurs. "S'arrêter aux résultats, je peux le comprendre. Mais si vous reprenez tous mes propos, j'ai toujours placé le contenu au-dessus. Et si on regarde les chiffres, ils sont tous bons. La possession, les centres, les tirs, les expected goals... on est dominant dans tous ces domaines."

Compte à rebours pour Digard

Des statistiques qui ne sauveront ni le bilan, ni probablement le poste de l'ancien capitaine devenu coach par intérim, puis véritable numéro 1. Avant de sans doute rendre son costume en fin de saison. Même si rien n'est acté, Digard lui-même semble prendre de la distance avec la saison prochaine. "Ce n'est pas le projet Digard, c'est le projet OGC Nice. Moi je bosse pour ce projet. Ma situation personnelle n'est pas importante. C'est une expérience courte mais très riche ce que je vis. Même sans le foot j'arriverai toujours à bien dormir."

Il reste donc six matchs aux Aiglons pour forcer le destin ou soigner la sortie de celui qui avait réussi à réveiller une équipe amorphe en janvier. A commencer par ce déplacement à Troyes, 18e de Ligue 1, largué dans la course au maintien. Quand le Gym lui ne peut plus vraiment espérer raccrocher le wagon de la course à l'Europe. Alors comment donner de l'intérêt à ce match pour du beurre ? "L'objectif c'est de ne pas jeter à l'eau tout ce qu'on a déjà fait et de continuer de donner du sens à ce qu'on a mis en place. On a un projet sur le long terme et l'idée c'est de préparer la saison prochaine."

Atal - Lotomba, les Aiglons retrouvent des ailes un peu tard...

"Il ne faut pas tout jeter à la poubelle," confirme le défenseur Jordan Lotomba. "L'équipe a quand même fait de très bons matchs, mais il nous a manqué de la réussite. Aujourd'hui on veut retrouver cette confiance et gagner le plus de matchs possible." Longtemps blessé à la cheville, le Suisse a beaucoup aux Aiglons et a retrouvé les pelouses face à Clermont, juste après les matchs décisifs contre Bâle. "J'ai assez mal vécu la situation. Je suis revenu une semaine en avance donc c'est positif. Mais j'ai eu l'impression d'abandonner les copains." Autre retour, celui de Youcef Atal. L'Algérien n'a joué que deux matchs en 2023. "Il aura du temps de jeu dimanche", annonce Digard, qui sera privé de six joueurs.

Six absents à Troyes

Nicolas Pépé (genou), Youssouf Ndayishimiye (genou) et Joe Bryan (cheville) seront absents plusieurs semaines. Alors que Sofiane Diop (genou), Alexis Beka-Beka (psoas) et Mattia Viti reprendront les séances collectives avec le groupe la semaine prochaine et pourraient être de retour contre Rennes le 6 mai (17h). Côté Troyen, l'ancien Aiglon Rony Lopes devrait retrouver le terrain, comme le latéral Thierno Baldé et le milieu Xavier Chavalerain, tous les trois absents à Nantes la semaine dernière (2-2).

