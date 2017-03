Ligue 1 : un autocar flambant neuf pour le FC Metz

Ce mercredi 15 mars 2017, le club à la Croix de Lorraine a reçu livraison de son nouveau car. Un gros bébé long de 14 mètres et avec tout le confort à Bord. Le président d'honneur du FC Metz en rêvait.

C'est un renfort de poids pour le FC Metz. Long de 14 mètres , 510 chevaux sous le capot et tout le confort à bord, le club à la Croix de Lorraine vient de se doter d'un car flambant neuf. Il dispose de 32 places, de sièges en cuir et inclinables, du wifi et d'une cuisine intégrée avec machine à café, micro-ondes et frigo. Ce véhicule de couleur grenat, bien sûr, transportera sur les routes de France, les professionnelles, ainsi que les féminines et les réservistes. Pour le président d'honneur du FC Metz, Carlo Molinari, " c'est un rêve qui devient réalité ".

Le palmarès du FC Metz reproduit sur le bus du club © Radio France - thomas jeangeorge